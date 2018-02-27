İttifak düzenlemesi Anayasa Alt Komisyonu'na sevk edildi

TBMM Anayasa Komisyonu, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren, AK Parti ve MHP'nin ortak kanun teklifini alt komisyona sevketti.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, katıldığı televizyon programında seçim ittifakıyla ilgili olarak, "Karamollaoğlu'nun kararını bekliyoruz. Temsilde adaleti gözeten bir formül ortaya kondu. İsteyen parti istediğiyle ittifak yapabilir. Parti konusunda bir sınırlama yoktur. Yasal zeminde imkanı dileyen dilediği şekilde kullanır. İradeleri engelleyen bir şey kesinlikle yoktur" ifadesini kullanmıştı.