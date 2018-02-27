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İttifak düzenlemesi Anayasa Alt Komisyonu'na sevk edildi

GÜNDEM HABERLERİ  | 27.02.2018 19:48 | Son Güncelleme

TBMM Anayasa Komisyonu, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren, AK Parti ve MHP'nin ortak kanun teklifini alt komisyona sevketti

İttifak düzenlemesi Anayasa Alt Komisyonu'na sevk edildi

TBMM Anayasa Komisyonu, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren, AK Parti ve MHP'nin ortak kanun teklifini alt komisyona sevketti.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, katıldığı televizyon programında seçim ittifakıyla ilgili olarak, "Karamollaoğlu'nun kararını bekliyoruz. Temsilde adaleti gözeten bir formül ortaya kondu. İsteyen parti istediğiyle ittifak yapabilir. Parti konusunda bir sınırlama yoktur. Yasal zeminde imkanı dileyen dilediği şekilde kullanır. İradeleri engelleyen bir şey kesinlikle yoktur" ifadesini kullanmıştı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sözde koalisyon olmayacaktı daha seçim olmadan koalisyon oldu.bu perhiz bu ne turşu.işleri güçleri milleti aldatmak.Aldatma Kandırma Partisi
hükümeti kendi seçecegi kabine ile cumhurbaşkanı kuracak mecliste cogunluk partisi hükümeti destekledikten sonra aldığı kararlar meclisten geçer hatta ittifak kurduğu mecliste olan partiler hepsinde olmasada pek cok kanunda cumhur a hükümete destek verecek yoksa anlamı olmaz burda korku saran partiler chp ve hdp bu ittifakta iki parti 30 vekil kaybeder
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