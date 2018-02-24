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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

GÜNDEM HABERLERİ  | 24.02.2018 17:35 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi’ni ziyaret etmek isteyen İYİ Parti lideri Meral Akşener'ın kapıdan geçmesine izin verilmeyince geri döndü. Akşener de merkezin önünde aracından inerek askerlerle sohbet etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan Müşterek Görev Merkezi'nde Mehmetçiğe moral ziyaretinde bulundu. Akşener, merkezin önünde aracından inip selam verdiği ve sohbet ettiği askerlere sarıldı. Askerlere isteklerinin olup olmadığını soran Akşener, "Sizlerle gurur duyuyoruz. Allah yardımcınız olsun, ayağınıza taş değmesin. Hepinizle gurur duyuyoruz. Moral desteği vermek için gelmiştik, dert olmaya değil. Ben 5 vakit sizlere dua ediyorum" dedi.

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Ardından partililerle yol üstünde bulunan bir lokantanın otopark kısmında buluşan Akşener, "Hataya il hizmet binamızı açmaya geldik. Reyhanlı'da bulunan şehit ailelerini ziyaret ettik. Sonra da Afrin'e gitmek için konuşlanmış askerlerimize moral ziyaretinde bulunduk" diye konuştu.

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Akşener, gazetecilerin, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde askeri kamuflaj olan bir kız çocuğuna İnşallah şehit olursan cebindeki bayrağı da üstüne örtecekler demesini nasıl değerlendiriyorsunuz' sorusuna ise "Şimdi ben buna ne diyeyim. Söyleyecek bir sözüm yok" şeklinde cevap verdi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
İçişleri Bakanlığı yapmış bir insan bu ve benzeri yerlerin ziyareti öncesi bilgi verilmesi ya da izin alınması gerektiğini bildiği halde gösteri amaçlı deneme gerçekleştiriyor.İnsanlar galeyana gelerek hükümete tepki göstererek puan toplayacak.Devlet geleneğini bilen insan böyle hataları nasıl yapar?!!
Bu kadın seçimde en az %20 alır
16 nisanda EVET oylarinin sonuclari bunlar. ÖZGÜRLÜKLERİN olmadi ÜLKEM. :(
Şehitlik, makamını anlamayanların söyleyecek sözüde oy isteyecek yüzü de olmaz. Şehit şahit olan demektir. cennet ehli demektir. Allahın rızasını kazanan demektir. bu bir iyi niyet dileğidir. bunu imam edenler anlar.
AKP oy veren biri olarak hollandaya alınmayan bakanıma isyan nasıl ediyorsam ülkemin bir parti liderini ülkemde almayan zihniyetede isyan ediyorum
Aynı şey mi? Birisi Türkiye Cumhuriyeti'nin sayın Bakanı... Diğeri; hale hazırda milletvekili bile olmayan bir partinin başkanı.
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