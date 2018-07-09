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Japonya'daki sel felaketi

GÜNDEM HABERLERİ  | 09.07.2018 08:45 | Son Güncelleme

Ülkede, sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e çıktı - Arama kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma, sahil güvenlik, polis ve itfaiye personeli sayısı 73 bine yükseltildi

Japonya'nın batısı ile orta kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 100'e çıktı.

Kyodo'nun haberine göre, ülkedeki sel ve toprak kaymalarında 100 kişi yaşamını yitirdi.

Yangın ve Afet Yönetimi Dairesi, arama kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma, sahil güvenlik, polis ve itfaiye personeli sayısının 73 bine yükseltildiğini, tahliye merkezlerinde kalan kişi sayısının 23 bin olduğunu bildirdi.

Yetkililer 11 bölgede 267 bin haneye su verilemediğini, otoyolların sel sularıyla kaplandığını, birçok yerde tren seferlerinin yapılamadığını açıkladı.

Sel ve toprak kaymalarındaki can kayıpları, Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde oldu.

Ülkede yağışlardan etkilenen 19 bölgede tahliye emri veya önerisi verilen kişi sayısı 5,9 milyona çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya ölü sel ve toprak kaymaları

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