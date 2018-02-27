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'Kadın-erkek birlikte tedavi edilmesin' diyen Prof. Beşer'den Gülen'e övgüler

GÜNDEM HABERLERİ  | 27.02.2018 21:43 | Son Güncelleme

'Yoğun bakımda kadın ve erkeği ayrı odalarda tutmak mümkün değil mi?' diyen Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Faruk Beşer'in 2008 yılında ‘Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Fıkhını Anlamak’ isminde bir kitap yazdığı ortaya çıktı.

'Kadın-erkek birlikte tedavi edilmesin' diyen Prof. Beşer'den Gülen'e övgüler

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Profesörü ve Yeni Şafak yazarı Faruk Beşer, Sağlık Bakanlığı yetkililerine "Yoğun bakımda kadın ve erkeği ayrı odalarda tutmak mümkün değil mi? Kadına kadın, erkeğe erkek doktor bakamaz mı?" sorusunu yöneltmişti. Beşer'in 2008 yılında ‘Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Fıkhını Anlamak' isminde bir kitap yazdığı ortaya çıktı.

KİTAPTA GÜLEN'E ÖVGÜLER

Sputnik'te yer alan habere göre Beşer'in kitabında, "Hocaefendi'nin Fıkhının Özellikleri" ve "Hocaefendi'nin Fıkhî görüşlerinden Seçmeler" adıyla iki ana bölüm bulunuyor. Beşer, kitabının bir bölümünde, "Allah uzun ömür eylesin, cemaatinde kaç kişi Hocaefendi'yi benim kadar tanımıştır desem, birileri buna için için gülse de, ben kendimi asla fazla abartılı konuşmuş saymam" diyerek Fethullah Gülen için övgü dolu sözler kullandığı öğrenildi.

Olay yaratacak çıkış! 'Yoğun bakımda kadın ve erkeği ayrı odalarda tutmak mümkün değil mi?'Olay yaratacak çıkış! 'Yoğun bakımda kadın ve erkeği ayrı odalarda tutmak mümkün değil mi?'
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Anahtar Kelimeler:
Prof. Faruk Beşer Marmara Üniversitesi

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Ulan aklınız fikriniz uçkurunuzda. Adam yoğun bakımda can derdine düşmüş, sizin gibiler hâlâ cinsellik peşinde. O zaman erkek kadının ayrı uzvundan, kadın ayrı uzvundan çıksaydı. Ya da kadın tesettürlü doğsaydı. Senin gibi hocalar, hacılar milleti dinden imandan etti. YETER BE, YETEEEER!
Allahım sen bunlara akıl fikir verr, bunların yüzünden dinden nerdeyse soğudum:((((varsa günahım bunun gibi şarlatanlara yaz yüce rabbim:(((((
ulan seni doğuran da bir kadın değilmiydi diye bağırasım var. nedir bu kadın düşmanlığınızın sebebi,eve girdinizmi kılıbıksınız, evden çıkınca kadın düşmanı, hiç mi Kuran ı Kerim okumazsınız; yada okuduğunu anlamak bu kadar zormu...
e bu da kandirilmistir canim. tayyip de kandirilmamis miydi
bunların alayı cehennemlik alayı sapık bu ülke ne çektiyse hacı hoca bozuntularından çekti ama bizim millet kala alıllanmadılar hala herkes birilerinin peşinde koyungibi eteklerini öpüp tapıyorlar bu ülke bu kafada olduğu sürece bir adım ilerleyemez kendi kendini yok eder gider
OKUMUŞ CAHİL ve de GERİCİ YOBAZ
gerçek fetö mücadelesi yapılsa, mecliste 200 milletvekili kalır, tüm bakanlıklarda ne bakan ne bürokrat kalır, sarayda bir kişi kalmaz....
midem.bulandi
Rivayetlere göre yaralananları tedavi etmek için bayan sahabeler de seferlere iştirak ediyordu. Nitekim Nur 61'e göre haremlik selamlık da yoktur. Peygamber'den 230 sene sonra yazılmış birbiriyle çelişen uyduruk hadislerle dolu Kütübbü Sitte'nin tamamını kabul edersiniz hem de işinize gelmeyenleri görmezden gelerek bu rivayetlerden sadece işinize gelenleri seçmece yaparsınız. Ne kadar da mantıksız bir metodunuz var. Kuran'a bakan yok. / Allah kuluna yetmez mi? (Zümer 36) Sana indirdiğimiz bu kitap onlara yetmiyor mu? (Ankebut 51) Kuran'ı mesaj için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu? (Kamer 17)
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