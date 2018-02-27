'Kadın-erkek birlikte tedavi edilmesin' diyen Prof. Beşer'den Gülen'e övgüler

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Profesörü ve Yeni Şafak yazarı Faruk Beşer, Sağlık Bakanlığı yetkililerine "Yoğun bakımda kadın ve erkeği ayrı odalarda tutmak mümkün değil mi? Kadına kadın, erkeğe erkek doktor bakamaz mı?" sorusunu yöneltmişti. Beşer'in 2008 yılında ‘Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Fıkhını Anlamak' isminde bir kitap yazdığı ortaya çıktı.
KİTAPTA GÜLEN'E ÖVGÜLER
Sputnik'te yer alan habere göre Beşer'in kitabında, "Hocaefendi'nin Fıkhının Özellikleri" ve "Hocaefendi'nin Fıkhî görüşlerinden Seçmeler" adıyla iki ana bölüm bulunuyor. Beşer, kitabının bir bölümünde, "Allah uzun ömür eylesin, cemaatinde kaç kişi Hocaefendi'yi benim kadar tanımıştır desem, birileri buna için için gülse de, ben kendimi asla fazla abartılı konuşmuş saymam" diyerek Fethullah Gülen için övgü dolu sözler kullandığı öğrenildi.
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