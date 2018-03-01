Kağıthane'de 6 katlı iş merkezinde yangın! Alevler içinde kaldılar

İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki 6 katlı iş merkezinde saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.
Girişteki elektrik panosunda çıktığı belirtilen yangın nedeniyle binayı yoğun duman kapladı. Üst katlardaki atölyelerde çalışanlar içeride mahsur kaldı.
Pencere ve çatıya çıkanlar itfaiyeyi bekledi. İtfaiye beklenirken çevredekiler merdiven uzatarak mahsur kalanlara yardım etti.
Yoğun dumandan etkilenenler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra olay yerine giden itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtardı.
Ermenistan'dan skandal karar
Süleyman Soylu hakkında yeni iddia!
Whatsapp'la ilgili bomba haber! Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu!
Menbiç teröristlerden alınacak! ABD ile anlaşmaya varıldı
CHP'den flaş Abdullah Gül açıklaması
Ankara'da seçim ittifakı istifası!
Jandarma devriye dönüşü fark etti! Yüzlerce...
Özel okulda 11 erkek öğrenciye cinsel istismar skandalı!
Herkes Hz. İsa'nın böyle göründüğünü sanıyordu! Ancak gerçek çok başkaymış...
CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!
Öğrencisiyle ilişkiye giriyormuş! Genç öğretmen yakayı ele verdi
iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
AİS'te YKS başvuru ekranı açıldı! İşte YKS başvuru kılavuzu ve rehberi
Okuyucu Yorumları 0 yorum