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Kağıthane'de 6 katlı iş merkezinde yangın! Alevler içinde kaldılar

GÜNDEM HABERLERİ  | 01.03.2018 17:01 | Son Güncelleme

İstanbul Kağıthane'de 6 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki 6 katlı iş merkezinde saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

Girişteki elektrik panosunda çıktığı belirtilen yangın nedeniyle binayı yoğun duman kapladı. Üst katlardaki atölyelerde çalışanlar içeride mahsur kaldı.

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Pencere ve çatıya çıkanlar itfaiyeyi bekledi. İtfaiye beklenirken çevredekiler merdiven uzatarak mahsur kalanlara yardım etti.

Yoğun dumandan etkilenenler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra olay yerine giden itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtardı.

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Kağıthane yangın

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