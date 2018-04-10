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Kahreden haber: 1 şehit!

GÜNDEM HABERLERİ  | 10.04.2018 17:50 | Son Güncelleme

Son dakika haberi.... TSK'dan yapılan son dakika açıklamasında, '10 Nisan 2018 tarihinde Hakkari Çukurca bölgesinde bulunan unsurlarımızın icra ettiği operasyon esnasında, kazaen uçurumdan düşen bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur' denildi.

Kahreden haber: 1 şehit!

TSK'dan yapılan açıklamada, "10 Nisan 2018 tarihinde Hakkari/Çukurca bölgesinde bulunan unsurlarımızın icra ettiği operasyon esnasında, kazaen uçurumdan düşen bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu kazada hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kelle denilmişti hani ondan mı?
Şehide kelle apoşa sayın diyen haburda pkkyi alkışlayan pyd lideri salih müslim saraylarda ağırlayan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan fetosa her istediğini verenler kozmik odadaki bilgileri cia veren baş fotocu baş hain kimdir???
Rabbim Ailesine sabır versin. Vatan evladımızı Peygamber Efendimize komşu eylesin.
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