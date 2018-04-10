Kahreden haber: 1 şehit!

TSK'dan yapılan açıklamada, "10 Nisan 2018 tarihinde Hakkari/Çukurca bölgesinde bulunan unsurlarımızın icra ettiği operasyon esnasında, kazaen uçurumdan düşen bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu kazada hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.