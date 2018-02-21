HABER

Kan donduran iddia: Suyun altında binlerce ceset var

GÜNDEM HABERLERİ  | 21.02.2018 19:29 | Son Güncelleme

Almanya'nın en çok satan gazetelerinden Bild, Türkiye-Yunanistan sınırındaydı. Gazete muhabirlerinden Liana Spyropoulou ve Giorgos Moutafis, göçmen krizinin ardından bölgedeki izlenimlerini aktardı. Muhabirler, binlerce kişiye mezar olan göç yolculuğuyla ilgili de çarpıcı iddiaları haberlerine taşıdı.

Kan donduran iddia: Suyun altında binlerce ceset var

Türkiye'den Avrupa'ya ulaşmak umuduyla yola çıkan binlerce insan... Bazıları bu umut yolculuğunu tamamlamayı başarsa da bazılarının cesetlerine bile hala ulaşılamadı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük göç krizi hala çözülebilmiş değil. Farklı rotalar, umutlar, solan hayatlar ve bugüne kadar ortaya çıkarılmayanlar...

Almanya'nın köklü gazetelerinden Bild muhabirleri Liana Spyropoulou ve Giorgos Moutafis, Türkiye-Yunanistan sınırına gitti ve göçmenlere mezar olan yerlerin başında gelen Meriç nehriyle ilgili bilinmeyenleri araştırdı.

Midilli başta olmak üzere Ege'deki adalarda yaşanan dramın bir benzeri de o tarihlerde Türkiye-Yunanistan sınırında gerçekleşmekteydi.

2016'DA BAŞLAMIŞTI

2016 yılında zirveye ulaşan göç dalgası, Meriç Nehri'nin derinliklerinde gömülü binlerce insan bıraktı. Muhabirlerin bugüne kadar tutulan kayıtlar ve bölgede yaptığı araştırmalara göre, bu nehirin altında bin 300'den fazla belki de bulunması mümkün olmayan ceset yatıyor.

Yunanistan'ın Maraş köyü, Meriç nehrinin kıyısında sınıra en yakın yer. Bugüne kadar insanlık dramlarının en acılarına ev sahipliği yapmış... Gazeteye konuşan bölge valisi Dimitris Hatzigakidis, bugüne kadar korkunç manzaralarla karşılaşmış. Hatzigakidis, yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor: 'Bu köyde 100 kişiden azız. Ancak göçmenlerin kaçmak için kullandığı rotaların başında gelen bu köy göçmenler için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Özellikle 2016 yılında buraya gelen binlerce kişiye kıyafet, yemek sağladık, bebeklere süt verdik. Burada yaşananları hayal bile edemezsiniz. Gecenin bir köründe bebek çığlıklarıyla uyanıp, dondurucu soğukta ıslak kıyafetlerle çaresizce bekleyen bir sürü insanla karşılaşmak... Ve bu sadece iyi bir senaryo. Geriye kalan herkesin öldüğü düşünüldüğünde bu insanlar bu halleriyle oldukça şanslı..."

'BİNLERCE CESET YATIYOR'

Dimitris Hatzigakidis, "Avrupa'ya ulaşma umuduyla nehirden karşı karşıya geçerken kaybolan binlerce insandan yalnızca bazılarının cesedinin bulunduğunu belirtirken, "Burada, Türkiye ile görünmez sınırımızın olduğu bu bölgede binlerce ceset yatıyor. Ancak kimse bu insanların burada olduğunu, neden buraya geldiklerini ve neler yaşandığını bilmiyor" diyor.

Canları pahasına 'umut yolculuğu'Canları pahasına 'umut yolculuğu'
Ege Denizi'nde 700 kişiyi taşıyan göçmen teknesi battıEge Denizi'nde 700 kişiyi taşıyan göçmen teknesi battı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ege Denizi ceset gömen

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ulan düşürürseniz düşürün be

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ulan düşürürseniz düşürün be

Öğrenci yurdundaki skandal görüntü sonrası flaş gelişme

Öğrenci yurdundaki skandal görüntü sonrası flaş gelişme

Diziye böyle veda etti!

Diziye böyle veda etti!

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Şike yazışmaları WhatsApp’ta ortaya çıktı!

Şike yazışmaları WhatsApp’ta ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 8 yorum
Şu din tüccarlığı yapanlar dualarıyla bu insanları niçin kurtarmıyor.Belki kızacak olanlar var ama bende kızıyorum ki bu din tüccarlarına neden inanarak hayatı zehir ediyorsunuz.Başta Erdoğan olmak üzre camilerde sela okutsun ki bu insanlar ölmesin.Diyeceksiniz ki duayla olsa bir buçuk milyar insan günde beş vakit dua ediyor.Madem duayla oluyorsa bu insanlar neden ölüyor.
@siliya Dua ile birçok şey oluyor ama yüce yaratıcı 1.4bin yıldır başka işlerle meşgul, hoparlerin sesini duymuyor, ilgsini insanlara çevirirse tekrar 124bin beynirgamber daha gönderip onlarla gizliden gizliye emir yağdırır, sıradan inasanın duası da neymiş, şeyh şıh peygamber dua etse anında cevap verir
TEK SUÇLUSU HAİN.. ESED..
cidden mi peki demezlermi senin elin devletin de terör edtiriyorsun senne işin var demezlermo
dünyanın hâline bak pislik insanoğlu
sepep olanların allah yedi sulalesinin belasını versin buna sepep olanların tamamı insan olamaz
PİSLİK OLAN ÜLKELERDİR ONLARDANDA İNSANLIĞA BULAŞIYOR MALESEF ÇIKARI OLAN ÜLKELER KAPILARINI KAPATAN LARLA AÇANLARDIR İNSANLIK KAÇMAK İSTİYORSA AÇAN KAPILARI BIRAKACAN KENDİ HALİNE OTARAF DÜŞÜNSÜN AÇMAZSAN ORDAN BURDAN KAÇMAYA ÇALIŞIR SONRADA KAÇINILMAZ ÖLÜMLER OLUR ÖLENLERE YAZIK DEĞİLMİ YAZIK AÇ KAPILARI İSTEYEN NEREYE GİTMEK İSTERSE GİTSİN SEN SONRASINA BAK NELER OLACAK
Batı medeniyeti işte budur insanları ülkesinden eder ondan sonra zenginliklerine konar bu savaş değildir isgaldir işgal.
Diğer Haberler
Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

'En iyi Türk ölü Türk' sözlerine suç duyurusu

'En iyi Türk ölü Türk' sözlerine suç duyurusu

TSK yayınladı! İşte Afrin'den son fotoğraflar...

TSK yayınladı! İşte Afrin'den son fotoğraflar...

TSK yayınladı! İşte Afrin'den son fotoğraflar...

TSK yayınladı! İşte Afrin'den son fotoğraflar...

Türkiye, Esad'la görüşecek mi? Dışişleri'nden son dakika açıklaması

Türkiye, Esad'la görüşecek mi? Dışişleri'nden son dakika açıklaması

78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can ve 15 kişi tutuklandı

78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can ve 15 kişi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.