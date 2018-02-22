HABER

Kanser ilacı çalan 'balyozlu' hırsızlık çetesi yakalandı

GÜNDEM HABERLERİ  | 22.02.2018 17:13 | Son Güncelleme

İstanbul'da, 19 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirtilen 1’i çocuk 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da, 19 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirtilen 1’i çocuk 9 şüpheli yakalandı. Eczane ve cep telefonu mağazalarına gece saatlerinde balyoz ve taşlarla kapılarını kırarak girdikleri ileri sürülen şüpheliler, son işlerinde polisten kaçmak isterken çatışma sonucu yakalandı. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüphelilerin, eczanelerden kanser ilaçlarını çaldıkları tespit edildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI
İstanbul'un Bahçelievler, Zeytinburnu, Güngören, Kağıthane, Kartal Kadıköy gibi birçok ilçesinde eczane ve cep telefonu mağazalarına girerek hırsızlık yapan 9 kişilik çeteyi yakalamak için 2 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine 13 Şubat günü Bahçelievler’de eczaneye giren şüphelileri tespit etti. Kaçmaya çalışan şüpheliler, silahla polise mukavemet gösterince uyarı ateşi açıldı. Kaçmaya çalışan 4 şüpheli olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin ise, Güngören ilçesinde polis ekiplerinin yatığı uygulamaya takıldı yapılan sorgulama sonucu yakalandı.

Namaz kılıyor gibi davranıp hırsızlık yaptıNamaz kılıyor gibi davranıp hırsızlık yaptı

KANSER İLACI ÇALMIŞLAR
Güvenlik kamera görüntülerinin incelemesinde yakalanan şüphelilerin, gece saatlerinde mağazalara gelip, kapılarını taşlarla ve balyozla kırdıkları, daha sonra içerdeki eşyaları adeta talan ettikleri tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin, Güngören’de girdikleri bir eczaneden de 30 bin lira değerinde kanser ilaçlarını çaldıkları tespit edildi.

12 yaşındaki kızı köşeye sıkıştırıp dehşeti yaşattı12 yaşındaki kızı köşeye sıkıştırıp dehşeti yaşattı

500 BİN LİRALIK HIRSIZLIK
Toplamda 500 bin liralık hırsızlık olayına karıştıklarının tespit edildiği belirtilen 1’i çocuk 9 şüpheli, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda suçtan polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi.

Yan kesiciden inanılmaz bahane: Hap almıştım kafam çok güzeldiYan kesiciden inanılmaz bahane: Hap almıştım kafam çok güzeldi

DHA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kanser ilacı hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Olay anket! AK Parti'ye büyük şok! İYİ Parti ise...

Olay anket! AK Parti'ye büyük şok! İYİ Parti ise...

Brüksel'de son dakika saldırı alarmı!

Brüksel'de son dakika saldırı alarmı!

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Tepkiler peş peşe geliyor! Şoke eden sözler

Tepkiler peş peşe geliyor! Şoke eden sözler

Rusya'dan son dakika açıklama: Suriye'de B planını uygulamaya koymaya çalışıyor

Rusya'dan son dakika açıklama: Suriye'de B planını uygulamaya koymaya çalışıyor

İlginizi Çekebilir

Suriye sınırında büyük hareketlilik!

Suriye sınırında büyük hareketlilik!

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Köprüden atlayan gencin cesedi bacakları kopmuş olarak çıkarıldı

Köprüden atlayan gencin cesedi bacakları kopmuş olarak çıkarıldı

Afrin'den acı haber! 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Afrin'den acı haber! 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Ovacık'ta yine aynı görüntü! 'Komünist Başkan' dev afişle duyurdu

Ovacık'ta yine aynı görüntü! 'Komünist Başkan' dev afişle duyurdu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
yeni türkiyenin hali ne olacak böyle!.
Diğer Haberler
Metrobüs durağında evli ve çocuklu çift bir anda bayıldı! Meğerse...

Metrobüs durağında evli ve çocuklu çift bir anda bayıldı! Meğerse...

Kriptolu telefonların dinlenmesi davasında karar çıktı

Kriptolu telefonların dinlenmesi davasında karar çıktı

Mehmet Ali Ilıcak: Annem darbeci değil ama suçlu

Mehmet Ali Ilıcak: Annem darbeci değil ama suçlu

TEM’de korkunç kaza: Anne öldü bebek ağır yaralı

TEM’de korkunç kaza: Anne öldü bebek ağır yaralı

Her satırı iğrenç! 63 yaşındaki engelli baldızına tecavüz etti

Her satırı iğrenç! 63 yaşındaki engelli baldızına tecavüz etti

Afrin'e girecek özel harekatçılar uğurlandı

Afrin'e girecek özel harekatçılar uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.