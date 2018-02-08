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Karabük şehidine koştu! 10 binler uğurladı

GÜNDEM HABERLERİ | 08.02.2018 19:01 | Son Güncelleme

TSK’nın Afrin bölgesine düzenlediği 'Zeytindalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar, Karabük’te son yolculuğuna uğurlandı. Şehidi, alana sığmayan on binler uğurladı.

TSK'nın Afrin bölgesine düzenlediği operasyonda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın naaşı bu sabah saatlerinde Safranbolu'ya getirildi. İlçeye bağlı Emek Mahallesi’nde bulunan anne ve babasının yaşadığı apartmanın önüne getirilen şehit askerin naaşı, helallik alınmasının ardından Karabük Kent Meydanı’na getirildi.

Anne Ülker, baba İsmail, kız Kardeşi Beyza Pınar ve 3 aylık eşi komiser yardımcısı Hafize Nur cenaze namazında güçlükle ayakta durabildi. Cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, TBMM Eski Başkanı Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Kemal Çeber, Bartın Valisi Nusret Dirim, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli Tuğgeneral Mustafa Üngör, Milletvekilleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve on binlerce vatandaş katıldı.

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Alana sığmayan kalabalığın katıldığı cenaze töreninde feryatlar yükseldi. Cenaze namazını Karabük İl Müftüsü Halil Bektaş kıldırdı. Tabutu askerler omzuna alması ile birlikte şehidin annesi ve dedesi de tabuta el atarak cenaze aracına kadar eşlik etti. Sonrasında şehidin naaşı askeri bando eşliğinde Karabük Valiliği önüne getirildi. On binlerin tekbirler eşliğinde uğurladığı şehidin naaşı defnedilmek üzere Safranbolu Şehitliği’ne götürüldü.

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Karabük şehit Afrin

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
güle güle teyzeoğlum Allah mekanını cennet komşunu peygamber efendimiz ve sahabe efendilerimiz etsin. seni asla unutmayacağım
helal olsun karabük şehidine ne güzel sahip çıkmış. görenler korksun zannettiklerinden daha fazlayız... Allah şehidimizin ailesine sabırlar versin...
Allah rahmet eylesin,mekanı cennet olsun
Rabbim mekanlarını cennet etsin inşallah...
Askerimize Allah tan rahmet diliyorum. Ailelerine Allah sabırlar versin.insan seli olmuş.ALLAH ım Onurla gururla şerefle şahadete erdiler.Allahım yaralı Askerlerimize de acil şifalar ver Yarabbim ,,,Allah sizleri korusun .Aminn
1 milyar kişi katılsa bile ateş düştüğü yakar allah rahmet eylesin şehitlerimize.
Helal size be..Allah razi olsun sizden ve tabi cümle şehitlerimizden
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