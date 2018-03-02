Kartal'da anne ve babasını katleden cani, katliama böyle gitmiş!

Kartal’da Uğur Mumcu Mahallesi Zambak Sokak içerisinde bulunan bir sitenin 10’uncu katındaki dairede psikolojik sorunları olduğu ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen Emrah Ö. (28) annesi Hatice Ö. ve babası Bülent Ö.’yü defalarca bıçaklayarak öldürerek kayıplara karışmıştı.
HAVA KARARIRKEN GİRDİ GECE YARISI ÇIKTI
Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri E.Ö’yü bugün sabaha karşı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yakaladı. Olayın ardından Emrah Ö.’nün binaya girişi ve annesi ile babasını öldürdükten sonra binadan çıkışını gösteren görüntüler ortaya çıktı.
Sitede bulunan binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahsın 18.40 sıralarında eve geliyor ve cinayetten sonra 23.23 sıralarında binadan çıktığı görülüyor.
TAŞKINLIK YAPINCA AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLDİ
Katil zanlısının cinayetten sonra kollarında ve boğazındaki kesiklerle ilgili Maltepe’de bulunan özel bir hastanede ilk müdahalesini yaptırdığı ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.
Taşkınlık nedeniyle Ereneköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilen Emrah Ö.'nün tedavisine polis gözetiminde devam ediliyor. Öte yandan tedavi sonrasında zanlının cinayetle ilgili olarak ifadesinin alınacağı öğrenildi.
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