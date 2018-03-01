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Kılıçdaroğlu '100 bin dolara' satarız demişti! Flaş gelişme

GÜNDEM HABERLERİ  | 01.03.2018 00:07 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'na ait olan ve değerine ilişkin tartışmalar yaşanan Ataşehir'deki daire, 100 bin dolar karşılığında Güneş Gazetesi'nin sahiplerine satıldı.

Kılıçdaroğlu '100 bin dolara' satarız demişti! Flaş gelişme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'na ait olan ve değerine ilişkin tartışmalara konu olan Ataşehir'deki daire ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre; Zeynep Kılıçdaroğlu'nun 1 milyon dolar olduğu iddia edilen dairesi, 100 bin dolara Güneş gazetesinin sahiplerine satıldı. Buz Rezidans'taki dairenin devir işlemlerinin dün saat 16.00 sıralarında tamamlandığı öğrenildi.

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MEKTUP YAZMIŞTI

Zeynep Kılıçdaroğlu, Güneş gazetesine bir mektup yazmış ve söz konusu daireyi 100 bin dolara satmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Kılıçdaroğlu da daire için "Ev benim üstüme olmadığı için kızımın evi. Gazeteye kızım doğrudan doğruya mektup gönderecek, ‘vekalet verdiğiniz avukatı bildirin, evi satmaya hazırız' diye. Böylece '1 milyon dolarlık' evden kurtulmuş olacağız." demişti.

Güneş gazetesi Kılıçdaroğlu'nun sözlerini haberleştirerek "100 bin dolar hazır tut sözünü. Güneş olarak biz o eve talibiz" manşetini atmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Ataşehir rezidans güneş gazetesi

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
100 bin bankadan ödeme 900 bin elden ödeme almıştır .sözde Tukurduğunu yalamadı sayın kılıçtaroğlu :D
@askatesiaskatesiaskatesiaskatesi sen görme organı yerine oturma organı taşıyorsun kesin, hatta düşünme organı yerinede :)))
İşte adam budur helal
Almışlar ağızlarının payını ama akıllanmazlar,Hırsızlar yaranır bunlara...
Ne oldu Güneş? Gitti 400Bin TL,devam edin siz böyle,daha ne kadar gider kim bilir.:)
asgari üçretin 1600 tl olduğu ülkede milyon dolarlık servetler nasıl yapılıyor çözemiyorum
Helal sana kılıçdaroğlu dürüst lider
kahraman oldunuz ya şimdi övündüğünüz şeylere bakın yazık
DELİKANLI BÖYLE OLUR BİRİLERİDE MAN ADASI BELGELERİNİN GERÇEK OLDUĞU İSPATLANIRSA İSTİFA EDERİM DEMİŞTİ SAVCILIK AÇIKLADI BELGELER GERÇEK MALUM ZAT DAN TIK YOK KAPAK OLSUN
Şimdi güneş gazetesinin sahipleri utansın dicem ama nerde onlarda o sürat.utanmzlarda
Koskoca gazetenin uğraştığı şeye bak, Türkiyedeki basının kalite seviyesini sorgulatan bir yaklaşım,yazık
HIRSIZIN ŞEHRİZAR KONAKLARINDAKİ EVLERİ KAÇ PARA EDER.HANİ SIFIRLANAN PARALARLA ALINAN.
Almıslar 100 bine satarlar milyona..olan Kilıçtaroglu ailesine oldu...:))
Bide böyle onurlu birşey yapan akseden çıksa dışımı kırcam.ama nerdeeeee.
BEN PARTİSİ HANGİSİ OLURSA OLSUN HİÇ FAKİR HATTA ORRA DİREK SİYASETCİ GÖRMEDİM RAHMETLİ ECEVİT HARİC
kılıçdaroğlu çocuklarının gemiciklerini de satmayı düşünürmü acaba satmayı düşünüyorsa kaç ayakkabı kutusu paraya satacaksa talibim
100.000 dolara bende alırdım onu !Bundan sonra bende öyle yapcam inat bi insan bulup 300.000 dolarlık bi ev bulcam adamı inata bindirip 100.000 dolara kapatacam işi. güneş yarın onu 300.000 dolara okutur,kısa günün karı. Bu arada üst te bir yorum okudum onada cevap veremeden edemiycem,takmışsınız asgari ücrete bu ülkede herkez asgari ücretle çalışmak zorundamı,çalışma kardeşim git ticaret yap,pazarda çorap sat kazak sat,çaydanlık tamir et,enzından vergi öde ülkene de faydan olsun,birde şu var adam 24 yaşında akşama kadar kahvede okey oynar sonra zengine sokmadık laf bırakmaz.ALLAH ISLAHETSİN
Bilalin gemicikleri kaç para eder? Aynı cesaret kendisinde varsa hemen 100 bin dolara talibim.
gazsteye bak en az 300 000 kar etti
keşke ben alabilseydim, güneş gazetesi çok karlı çıktı bu işten. bi araştırın bakalım o rezidansta fiyatlar nasıl? örnek link mesela: https://www.hurriyetemlak.com/konut-satilik/istanbul-atasehir-kucukbakkalkoy-residence/listeleme?q=buz+
@aze işlerini biliyorlar,kimlere çekmişler acaba??? Kılıçdaroğlu'nun,bazıları gibi sözünde durmayacağını dusunuyorlardı herhalde!
o daire bir milyon etmez,ama yüzbin dolardanda fazla eder.Bunları bırakınca asgari ücretle insanlar nasıl geçinecek bunu tartışmasını yapın.
Şimdi bazı vatan hainleri gözlerini öbür tarafa çevirip 'KK sözünde durdu, sıra sizde!' diyecekler.
BU bina bir cad arkamda rezidans Falan degil bildiginn bir bina tum atasehir bunlardan dolu ...ha yuzbin dolardan fazla Eder 150 bin yapar kadar
sayin cumhurbaskanimizdanda bekliyoruz. eger reklam kokuyorsa
@mesutozcelik Çalışmanın ışmasını atarsan çözersin .. çok para haramsız olmaz ...
Kılıçdaroğlu açısından iyi oldu bence.Seçim dönemlerinde her türlü mağdur edebiyatını yapanlara karşı kendisinde daha büyük kız var...Şöyle diyebilir Sayın Kılıçdaroğlu: "Lüks bir daireyi,ihtiyacı olan birisine,değerinin çok çok altında bir fiyata verdim" e benden bile alkış aldı,Demokrat bu seçmenden,gerisini siz düşünün,hayırlısı:)
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