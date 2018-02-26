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Konyalı kafe sahipleri eylemde

GÜNDEM HABERLERİ  | 26.02.2018 16:41 | Son Güncelleme

Konya’nın Selçuklu ilçesinde kafeterya sahipleri ve çalışanları, belediyenin kaldırım işgali nedeniyle tentelerin kaldırılması yönündeki kararını, yolu trafiğe kapatarak protesto etti. Eylemcilere belediye tarafından yıkım için 1 hafta daha süre tanındı.

Konyalı kafe sahipleri eylemde

Selçuklu ilçesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde bulunan, çoğunluğu kafeterya yaklaşık 15 işletme sahibi ve çalışanları, belediyenin, kaldırım işgali nedeniyle tentelerin kaldırılması yönündeki kararını protesto etti.

İşletmeciler ve çalışanları, işyerlerine gelen belediye ekiplerine tepki olarak yolu trafiğe ulaşıma kapattı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine gelen polis, eylemcilerle görüştü. İşyeri sahipleri belediye başkanının gelmesini istedi. Emniyet yetkililerinin belediye başkanıyla konuşacaklarının sözünü vermesi üzerine işletmeciler yolu açtı. Belediye tarafından işletme sahiplerine yıkım için 1 hafta daha süre tanındı.

DHA

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Konya kafe

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
BABANIZIN BAHÇESİ YA HER ŞEYİ YAPARSINIZ
Konyadan yazan bur esnafım Akparti nin devamı olduğu refah partisi ile birlikte söylersek tam 23 yıldır belediye milli görüş yönetimindedir Konya %70 lik oyu ile akparti nin kalesidir Fakat Konya tarihinde böyle bir kötü belediye yönetimi görmemiştir Halkına zulüm eden bir yönetim vardır Hizmetten bihaber zulüm işler yapmaktadır esnaf siftahsiz kapatırken levhası tentesi ile uğraşmaktadır Halk aç ekmek bulamıyor deseniz başkanlara alacağınız cevap ekmek yoksa pasta yesinler olacaktır İlk yerel seçimlerde hezimete uğrayacaktır
Aaa Konya'dan muhalefet çıkması şaşırttı doğrusu...
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