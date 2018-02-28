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Korsan servisle öğrenci taşırken alkollü yakalandı

GÜNDEM HABERLERİ  | 28.02.2018 21:06 | Son Güncelleme

Antalya'da polis tarafından yapılan denetim sırasında durdurulan, öğrencilerin bulunduğu okul servis minibüsünün sürücüsü R.E.'nin 1.51 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün ehliyetine daha önce alkollü araç kullandığı için el konulduğu, öğrenci taşımacılığını da izinsiz yaptığı belirlendi.

Korsan servisle öğrenci taşırken alkollü yakalandı

Korsan servisle öğrenci taşırken alkollü yakalandı.Antalya Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okul servislerine yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında, Ermenek Mahallesi 10'uncu Sokak üzerinde ekipler, şüphe üzerine 07 AB 082 plakalı minibüsü durdurdu. Sürücü R.E.'nin, aynı zamanda sahibi de olduğu araçla okul servis taşımacılığı yaptığı ve Ermenek İlkokulu'ndan aldığı 17 öğrenciyi evlerine götürdüğü belirlendi.

EHLİYETSİZ, KORSAN VE ALKOLLÜ

Polise sürücü belgesinin üzerinde olmadığını söyleyen R.E.'nin ehliyetine, 'alkollü olarak araç kullanmak'tan 2 yıl süreyle el konulduğu belirlendi. R.E.'nin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan izin almadan öğrenci taşımacılığı yaptığı tespit edildi. Polis ayrıca R.E.'nin 1.51 promil alkollü olduğunu belirledi. Alkollü olduğunun anlaşılması üzerine R.E. olay yerinden yaya olarak kaçmak istedi, ancak polis tarafından yakalandı. Polis, R.E.'ye 7 bin 42 lira ceza kesti. Sürücü belgesinin el konulma süresi 13 Şubat 2024 tarihine kadar uzatılırken, minibüs ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çektirildi.Minibüsteki öğrenciler, Şoförler Odası'yla yapılan görüşme sonrasında gönderilen okul servisiyle evlerine götürüldü.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
korsan servis polis alkol şoför

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
denetim sallama, rüşvet kırla gidiyor.. çok var böylesi...
doğru düzhün denetim yapsanız daha neler çıkacak da öyle senede bir defa denetimle ancak bu kadar oluyor. Trafik polisi var mı yok mu belli değil bu ülkede.
bu denetimleri daha sık ve ciddi bir şekilde yapılması lazım eğer hergün yapılsın bu servis şöförü gibi binlerecesi çıkar
Hoppala pasam malkara keşan
Çocuklarımız ne zaman güvende olacak? Ne zaman onları sapıklardan alkollü servis şoförlerinden dayakcı kreş öğretmenlerinden vs koruyabileceğiz?
Temel arabayla gidiyor polis yolda bunu durduruyor.Ama bir anda ortalıkta basın kamereman gazeteci ordusu arabanın etrafını sarıyor.Polis,Temel'e beyefendi bu yolda hız sınırı 30 kmdir.Ve şimdiyekadar bir tek siz bu kurala uydunuz size bir plaket ve küçük bir para ödülü vereceğiz der.Gazeteci atlar Temel bey bu para ile ne yaparsınız Temel:ilk iş ehliyet alacağım.Polis:vay senin ehliyetin mi yok der,yandan Fadime memur bey ona bakmayın sarhoşken ne dediğini bilmez,polis ha bir de içkili mi arkadan İdris seslenir çalıntı arabayla yola çıkılmaz demedim mi.bagajdan dursun sınırı geçtik miii demiş
:) yazık günah
Eh bu ceza biraz caydırıcı olmuş.böyle cezalar verilmezse kazanın önüne geçilmez 151 promil alkollü potansiyel trafik kazası adayıdır tam zamanında yakalanmış
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