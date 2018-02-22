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Kriptolu telefonların dinlenmesi davasında karar çıktı

GÜNDEM HABERLERİ  | 22.02.2018 20:29 | Son Güncelleme

Devlet büyüklerinin kullandığı kriptoluların da arasında bulunduğu telefonların usulsüz dinlenildiğinin tespiti üzerine TİB ve TÜBİTAK’ta görev yapan 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, FETÖ'nün Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imamı Harun Biniş'in de arasında bulunduğu 24 sanığa farklı miktarlarda hapis cezası verdi.

Kriptolu telefonların dinlenmesi davasında karar çıktı

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya aralarında 15 Temmuz darbe girişimi şurasında Akıncı Üssü'nde yaşanan eylemlere ilişkin açılan davada yargılanan FETÖ'nün sivil imamı Harun Biniş'in de bulunduğu sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Bazı sanıklar ile tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlantı kuruldu. Davanın bugünkü celsesinde sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alındı.

Savunma yapan sanıklar, suçsuz olduklarını önü sererek beraat talebinde bulundu. Son sözü sorulan sanık Biniş ise "Sizden herhangi bir talebim ve ekleyeceğim bir husus yoktur" dedi.

24 SANIĞA HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, duruşmaya verilen yaklaşık 1 saatlik aranın ardından kararını açıkladı. Heyet, aralarında Biniş'in de bulunduğu 24 sanığa 10 yıl 6 ile 63 yıl 9 ay arasında değişen çeşitli miktarlarda hapis cezası verdi. Heyet, 4 sanığın ise üzerlerine atılı suçlardan beraatini kararlaştırdı. Mahkemenin Biniş'e verdiği ceza miktarı 10 yıl 6 ay hapis.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kripto TİB TÜBİTAK

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
sen sat devletin telekomikasyon şirketini elin yabancısına..sonra da benim telefonlarım dinlenmiş diye otur ağla...
AKP bu ülkeyi yönetme beceri ve bilgisinden eksik.Bütün konuşmacılarını dinlerken bu kadar da cahillik olmaz dememek elde değil.İlk dinleme ile ilgili Baykal ın sözleri hala aklımda.Hükümet Bakanları ve başbakanı Erdoğan ile birlikte alay ediyorlardı.Demek ki cahil olmak alay etmekle ilgili idi
Hani montajdı!
eeee bunlar cezayi hakettilerde bu itlerin ortaya cikardiklari nolacak bu telefonlardaki konismalar para nakilleri donen dolaplar nolacak ha pardon onlar kandirilmisti
yazık ettiler akılsız insanlar kendilerine. Bu devlette neyiniz eksikti de böyle bir örgüte tamah ettiniz.
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