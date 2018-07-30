HABER

Malatya'daki karakolda korkunç olay! Polis, meslektaşını boğazını keserek öldürdü

GÜNDEM HABERLERİ  | 30.07.2018 10:59 | Son Güncelleme

Malatya Battalgazi Polis Merkezi Amirliği'nde görevli iki polis arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Polislerden biri, meslektaşının boğazını keserek öldürdü.

Malatya'daki karakolda korkunç olay! Polis, meslektaşını boğazını keserek öldürdü

Malatya’da, bir polis memuru merkezde tartıştığı arkadaşını boğazını keserek öldürdü.

Olay, sabah saatlerine Meydanbaşı Mahallesinde bulunan Battalgazi Polis Merkezi Amirliğinde meydana geldi. Merkezde görevli iki polis memuru arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, polislerden birisi bıçakla meslektaşının boğazını kesti.

Ağır yaralı olarak Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan polis memuru, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Şüpheli polis memuru, silah arkadaşları tarafından gözaltına alındı. (DHA)


PARTNERNişantaşı’nda el eleNişantaşı’nda el ele
İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul Valiliği'nden 24 Haziran seçimleri uyarısı!İstanbul Valiliği'nden 24 Haziran seçimleri uyarısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya polis karakol boğazını kesti

En Çok Okunan Haberler

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Malezya halkı ülke borcu için 41 milyon dolar topladı

Malezya halkı ülke borcu için 41 milyon dolar topladı

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

Okuyucu Yorumları 11 yorum
önceden mülakatla alınırdı şimdi AKP üyeliği var mı ona bakıyorlar durum böyle olunca kaçınılmaz son malesef Allah rahmet eylesin karakolda bunlar olursa dışarda neler olur imam meselesi döndü iş
Askerlik, polislik psikolojik olarak her insanın kaldırabileceği bir meslek değil. Atanamayan öğretmen, bir iş bulamayan mühendis, açık öğretim fakültesi işletme mezunu vs vs önüne geleni alırsanız olacağı bu. 82 yaşında adama biber gazı sıkıp nasıl göz altına alındığını gördük. Hepsini genellemiyorum ama maalesef durum biraz üzücü.
Ne oldu bilmiyorum, ülke son 5 yıldır çıldırdı. Ağır psikolojik problemler var. Çocuk tecavüzleri, kadın katliamı, trafikte şiddet, insanlar arası kendi cezalandırma yöntemlerini kullanmak, linç, gayri meşruluk çok arttı. En sağlamlarımız bile çılgın davranışlar sergiliyor. 82 yaşındaki adam eşine ilaç alabilmek için çıktığı yolda doktor ve polislerce katlediliyor. Ne diyeyim Allah bir an önce ulusumuzu koruyup kollasın. Gidişat sakat.
senin gibi polisin ben taaaaa bilmem neyini ne edeyim ne olursa olsun insan meslektaşına bunu yaparmı ee ne oldu adam öldü şimdi sende ceza evine git onun çoluk çocuğu senininki bi yanda bir anlık hırs nelere mal oluyor allahım sen koru yarab
Kesin namus meselesidir durduk yere neden tartışsınlar da boğazını kessin biri diğerinin.
Ülke Resmen Cinnet Geçiriyor, Adam Kalkar Kediye Tecavüz Eder, Adam Kalkar Küçük Kızlara Tecavüz Eder, Polis Polis Bıçakla Doğrar., ALLAH Ülkemize Yardım Etsin..
úlkeye bak 3. dunya úlkesi polis polisi keser...polis 82 yasindaki adami joplar.her gún 20 cocuga istismar her gun 2.3 kadin cinayeti hirsizlik uyusturucu teror onlari saxmiyom bile..bóyle ne oluyor insanlara
Sayin hükümet yetkilileri, hergün cinnet/cinayet ve intahar haberleri cikmaya basladi. Oranlar gecmise bakildiginda cogalmis gibi görülmekte. Ltf toplumun MUTLULUK endeksini yükseltin.Bu konu cok acil.
Psikologtan tam teşekküllü raporu olmayanı asker polis yapmayacaksın.
ülkenin düştüğü hal ortada görüyorsunuz anlatmaya gerek yok
BUNLARIN VE BENZERLERİNİN TEK SORUMLUSU VAR,,2002 DEN BERİ T.Ç Yİ KAN VE KAOSLA YÖNETEN TAYYIBE VE CEVRESİNDEKİ ÇOMARLARIDIR.YAHUDİ DEVŞİRMELERİ.
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul Valiliği'nden 24 Haziran seçimleri uyarısı!

İstanbul Valiliği'nden 24 Haziran seçimleri uyarısı!

Sedat Peker'in beraatine karar verildi!

Sedat Peker'in beraatine karar verildi!

Tünelde ölüm selfiesi! Şok görüntüler

Tünelde ölüm selfiesi! Şok görüntüler

Polisten 'patileri kesilen köpekle' provokasyon uyarısı

Polisten 'patileri kesilen köpekle' provokasyon uyarısı

WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? WhatsApp'a girilmiyor

WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? WhatsApp'a girilmiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.