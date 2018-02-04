Marmara'da fırtına nedeniyle İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Marmara'da iki gündür etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO:

07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO:

08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul Eminönü/Sirkeci)

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)

10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)