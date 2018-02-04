HABER

Marmara'da fırtına nedeniyle İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

GÜNDEM HABERLERİ | 04.02.2018 08:02 | Son Güncelleme

Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

Marmara'da fırtına nedeniyle İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Marmara'da iki gündür etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO:

07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO:

08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul Eminönü/Sirkeci)

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)

10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İDO ido sefer iptalleri

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye jürisinde finaller öncesinde yeni gerginlik!

O Ses Türkiye jürisinde finaller öncesinde yeni gerginlik!

Doğukan Manço: 'Varımızı yoğumuzu kaybettik'

Doğukan Manço: 'Varımızı yoğumuzu kaybettik'

Yeniden Genel Başkan seçilen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Yeniden Genel Başkan seçilen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Ordu'da denizden esrarengiz cihaz çıktı

Ordu'da denizden esrarengiz cihaz çıktı

WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu

WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PYD/PKK yandaşları Türklere saldırdı

PYD/PKK yandaşları Türklere saldırdı

Köpeklere Böyle Şaka Yapılır Mı?

Köpeklere Böyle Şaka Yapılır Mı?

Çizgi Film Karakterlerinden Dayak Yemek Mi?

Çizgi Film Karakterlerinden Dayak Yemek Mi?

Su Kaydırağında Son Nokta!

Su Kaydırağında Son Nokta!

Karpuzdan Yastık Olmaz Demeyin!

Karpuzdan Yastık Olmaz Demeyin!

"Arkanda Köpekbalığı Var!"

"Arkanda Köpekbalığı Var!"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.