Maslak metrosunda yürüyen merdiven çöktü!

Maslak'taki İTÜ Ayazağa metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde çökme meydana geldi.
DHA'nın haberine göre, çökme nedeniyle 1 kişinin oluşan boşluğa düştüğü belirtiliyor. Olayla ilgili görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
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