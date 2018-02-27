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Maslak metrosunda yürüyen merdiven çöktü!

GÜNDEM HABERLERİ  | 27.02.2018 17:52 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İstanbul'da Maslak'taki İTÜ Ayazağa metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde çökme meydana geldi

Maslak metrosunda yürüyen merdiven çöktü!

Maslak'taki İTÜ Ayazağa metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde çökme meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, çökme nedeniyle 1 kişinin oluşan boşluğa düştüğü belirtiliyor. Olayla ilgili görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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maslak metro

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