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Maslak metrosunda yürüyen merdiven çöktü! Bir kişi boşluğa düştü

GÜNDEM HABERLERİ  | 27.02.2018 17:53 | Son Güncelleme

İstanbul Maslak'taki İTÜ Ayazağa metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle oluşan boşluğa bir kişi düştü. Düşen kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İTÜ Ayazağa metro istasyonundaki yürüyen merdiven önce aniden durdu, ardından tekrar hareketlendi. Yürüyen merdivenlerin paletlerinin kopması sonucu ortada oluşan boşluğa bir kişi düştü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Oluşan boşluktaki kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

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maslak metro merdiven

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
göz boyama işi bu kadar olur zaten alt yapı yok
metro yaptık diye övünenleri görelim
Şimdi bir sürü insan akp nin yaptığı bu kadar olur diye saçmasapan kelimeler kullanacak. Bir CHP li olarak yazıyorum. Her belediyenin yaptığı olabilir. Önlem evet alınabilirdi bu gibi durumda ama istenilmeyen şeyler hepimizin hayatında olabiliyor. Onlar gibi olmayın lütfen. Düşen arkadaşa çok geçmiş olsun. Umarım önemli bir şeyi yoktur.
tüm metro istasyonlarında merdivenler ve yürüyen bantlar arızalı.inatla kapatıp aylardır bekletiyorlar.yokmu bir yetkili bunları teftiş eden.
ne kadar merakli millet . kisinin basina ya meraktan yada araktan gelir demisler dogru bi terim turk millet
olaydan çok kısa bir süre önce oradaydım.yürüyen merdiven tamiratı vardı yürüyen merdivenlerin başında girilmez tabelası vardı.hatta herkes ortadaki normal merdivenleri kullanıyordu.sanırım bu düşen kişi o uyarıyı dikkate almayıp tabelanın yanından filan girip yüreyen merdivenlerden inerken bu olay olmuş olabilir.
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