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'Mavi Balina' oyunu bir can daha aldı! Halı sahanın tellerine kendini astı

GÜNDEM HABERLERİ  | 21.02.2018 22:34 | Son Güncelleme

Bursa’da Ahmet P. (16), iddiaya göre arkadaşıyla 'Mavi Balina' oyunu oynadıktan sonra gittiği halı sahanın tellerine kendisini asarak yaşamına son verdi. Arkadaşının ölümüne tanık olan Batuhan K. ise sinir krizi geçirip kendini TIR'ın önüne attı.

Olay, pazartesi akşamı merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’nde meydana geldi. TIR şoförü Murat P.’nin 6 çocuğundan biri olan Ahmet P., evlerine gittiği arkadaşı Batuhan K. ile birlikte iddiaya göre 'Mavi Balina' oyunu oynadı. Oyunun ardından iki arkadaş, evin yakınlarındaki halı sahaya gitti. Ahmet P., götürdükleri ipi halı sahanın tellerine bağlayıp, tabureye çıkarak kendini astı. Arkadaşının ölümüne tanık olan Batuhan K. sinir krizi geçirerek kendini TIR'ın önüne attı.

BİLGİSAYARA EL KONDU

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Batuhan K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ahmet P.’nin cesedi ise otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Batuhan K.’nin bilgisayarına el koydu.

Otopsinin ardından ailesi tarafından hastaneden alınan Ahmet P.'nin cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.

'BAZI GECELER ARKADAŞINDA KALIYORDU'

Ahmet P.'nin ağabeyi Mehmet P. ise “Bizim evimizde bilgisayar yoktu. Ahmet, bazı geceler Batuhanlarda kalıyordu. Gecenin geç vakitlerine kadar Mavi Balina oyunu oynuyorlarmış. Oyunun 40'ıncı bölümünden sonra verilen komutlarla oynayan kişilerden elini kesmesi, koluna balina yapması, kendisini öldürmesi için tavsiyelerde bulunduğunu öğrendik. Mavi Balina oyunu 50'nci bölümünde oynayan kişinin ölümüyle noktalanıyormuş" diye konuştu.

'OĞLUMU MAVİ BALİNA BU HALE GETİRDİ' PAYLAŞIMI

Mehmet P., hastanede tedavi gören Batuhan K.’nın annesinin sosyal medya hesabından oğlunun fotoğrafını, “Mavi Balina oyunu bu hale getirdi" notuyla paylaştığını söyledi.

YANLARINDA SEHPA VE İP GÖTÜRMÜŞLER

Ahmet P.’nin iyi bir kişiliğe sahip olduğunu belirten amcası Ömer Faruk P. ise “Ahmet, lise eğitimini devam ederken yarım bıraktı. Olay günü daha önceden birlikte okuduğu arkadaşlarının yanına giderek helallik istemiş. Daha sonra öğrendiğimize göre, arkadaşı Batuhan’ın evinde bilgisayarda Mavi Balina oyununu oynuyorlarmış. Hatta, bilgisayarda oyun izlerken, odanın kapısını kilitlemişler. Batuhan anne ve babasını odaya sokmuyormuş. Daha sonra evden ayrıldılar. Kamera görüntüsünde Ahmet’in, Batuhan’la birlikte olay yerine giderken ellerinde sehpa ve ip olduğu görülüyor. Bu bir cinayet. Olayı zaten Cinayet Bürosu ekipleri araştırıyor. Batuhan’ın iyileşip, sağlığına kavuşmasıyla konu netlik kazanacak" dedi.

OLAYA TANIK OLAN ARKADAŞI KENDİNİ TIR'IN ÖNÜNE ATTI

Bursa'da iddiaya göre 'Mavi Balina' oyunu oynadıktan sonra halı sahada kendini asarak yaşamını yitiren arkadaşı Ahmet P.'nin ölümüne tanık olan Batuhan K.'nın da olayın etkisiyle geçirdiği sinir krizi sonucu kendisini bir TIR'ın önüne attığı ortaya çıktı. Batuhan K.'nın TIR sürücüsünün dikkati sayesinde kazadan hafif yaralı kurtulduğu belirtildi. Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Batuhan K.'nın annesi andığı Mücahide K., sosyal paylaşım sitesinde oğlunun da 'Mavi Balina' oyunundan etkilenerek intihar girişiminde bulunduğu belirtti. Mücahide K., anne ve babaları uyarmak amacıyla Twitter'dan yaptığı ve altında oğlu Batuhan K.'nın hastanede yatarken çekilmiş fotoğrafı bulunan paylaşımında, "Anne babalar lütfen çocuklarınızı kontrol edin oğlum Mavi Balina oyunu yüzünden intihar girişiminde bulundu ve bu halde" ifadesini yazdı.

Bu arada Batuhan K.nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa mavi balina intihar

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Böyle oyun mu olur ölümle oyun mu olur ya ailelerin çok dikkat etmesi gereken bir süreçten geçiyoruz inşallah tekrarı yaşanmaz Rabbim ailesine sabır versin.
Çocuklarınızı internet oyunlarının her türlüsünden uzak tutun. İstisnasız tüm oyunlardan.
@pdks ateş ve su buna dahil mi diyorsun ?
iyice merak ettim bende oynucam
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