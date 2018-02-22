Mehmet Ali Ilıcak: Annem darbeci değil ama suçlu

FETÖ medya davasında Nazlı Ilıcak hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

RS FM'den Yavuz Oğhan'a konuşan Nazlı Ilıcak'ın oğlu Mehmet Ali Ilıcak, “Bir ceza bekliyordum ama bu kadar ağırını beklemiyordum” dedi.

Mahkemenin verdiği kararın çok orantısız olduğunu söyleyen Mehmet Ali Ilıcak “Mutlaka bir ceza verilecek idiyse bile bunun sonucu Abdullah Öcalan'la aynı seviyede bir ceza olmamalıydı. Bunu hiçbir vicdan kabul etmez” ifadelerini kullandı.

“KEŞKE BENİ DİNLEBİLSEYDİ”

Annesiyle fikri olarak bambaşka noktalarda olduklarını belirten Mehmet Ali Ilıcak “Ben annemin son 4-5 yıldaki yazılarını hiç tasvip etmedim. Bunu alenen söyledim. Hep de uyardım. Keşke beni dinleyebilseydi, bunların hiçbiri başına gelmeyecekti” diye konuştu.

“Annem darbe olsun saikiyle yapmamıştı. Yanlış tarafta yer aldı. Karşılığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası değil” diyen oğul Ilıcak şu ifadeleri kullandı:

“Annemle karardan sonra ilk defa bugün konuştum. Morali iyi. Kararın İstinaf Mahkemesi'nde bozulabileceğini düşünüyor. Böyle bir cezayı haketmediğini düşünüyor.