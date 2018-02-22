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Mehmet Ali Ilıcak: Annem darbeci değil ama suçlu

GÜNDEM HABERLERİ  | 22.02.2018 20:21 | Son Güncelleme

FETÖ'nün medya yapılanması davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Nazlı Ilıcak hakkında, oğlu Mehmet Ali Ilıcak karardan sonra ilk kez açıklamalarda bulundu.

Mehmet Ali Ilıcak: Annem darbeci değil ama suçlu

FETÖ medya davasında Nazlı Ilıcak hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

RS FM'den Yavuz Oğhan'a konuşan Nazlı Ilıcak'ın oğlu Mehmet Ali Ilıcak, “Bir ceza bekliyordum ama bu kadar ağırını beklemiyordum” dedi.

Mahkemenin verdiği kararın çok orantısız olduğunu söyleyen Mehmet Ali Ilıcak “Mutlaka bir ceza verilecek idiyse bile bunun sonucu Abdullah Öcalan'la aynı seviyede bir ceza olmamalıydı. Bunu hiçbir vicdan kabul etmez” ifadelerini kullandı.

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“KEŞKE BENİ DİNLEBİLSEYDİ”

Annesiyle fikri olarak bambaşka noktalarda olduklarını belirten Mehmet Ali Ilıcak “Ben annemin son 4-5 yıldaki yazılarını hiç tasvip etmedim. Bunu alenen söyledim. Hep de uyardım. Keşke beni dinleyebilseydi, bunların hiçbiri başına gelmeyecekti” diye konuştu.

“Annem darbe olsun saikiyle yapmamıştı. Yanlış tarafta yer aldı. Karşılığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası değil” diyen oğul Ilıcak şu ifadeleri kullandı:

“Annemle karardan sonra ilk defa bugün konuştum. Morali iyi. Kararın İstinaf Mahkemesi'nde bozulabileceğini düşünüyor. Böyle bir cezayı haketmediğini düşünüyor.

Ben ona 3 sene evvel evde otururken, çocuğum da vardı yanımızda, dedim ki; bu kafada gidersen bu çocuğun büyüdüğünü göremeyeceksin.”

Annesine verilen cezada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dahli olmadığını söyleyen Mehmet Ali Ilıcak “Ama bir sürü kraldan çok kralcı olduğu için etrafta, bir şekilde rövanşist bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum” dedi.

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“KEFİL OLAMAM Kİ”

Ilıcak, geçen sene Erdoğan’la yaptığı görüşmede annesinin bahsi açıldı mı sorusuna ise “Ben Cumhurbaşkanı’ndan kendim için bir şey isteyebilirim ama anneme kefil olamam ki. Ben annem için şudur budur, şunu yapar yapmaz diyemem ki...” diye yanıt verdi.

“BUNLAR SUÇSA SUÇLU”

Yavuz Oğhan’ın “Sizce anneniz suçlu mu” sorusuna Mehmet Ali Ilıcak "Bu kadar ağır bir cezayı haketmiyordu" diye cevap verdi. Ilıcak “Darbeci değil. Ama bu FETÖ'cülere aldanıp da bunların lehine yazı yazdı mı yazdı. Bunlar suçsa suçlu. Darbeci mi değil, FETÖ'cü mü değil. Annem hiçbir zaman bir tarikatın bir cemaatin içerisinde olmaz" ifadelerini kullandı.

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FETÖ nazlı ılıcak

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Bu çocuk twtrda çok defa uyarmıştı ; ama anası hiç istifini bozmadan Fetö cülerin borazanlığına devam etmişti O kadar güven vermişler demekki Nezmanki Darbeci Alçaklara Mahkemeler MÜEBBETLERİ kitlemeye başladı; çözülmeye başladılar Çocuk oyuncağımı lan Diyarbakırdan F16 kaldırıp Meclisi vurmak? BEDELİ VARDI! ÖDEYECEKSİNİZ
Mehmet Ali sen de vicdan var mı? 1990 yıllarda on binlerce kişiye gazete kuponuyla televizyon dağıtacağım diye kazıkladığını unuttuğumuzu sanma, nasıl bir aile yapınız olduğu ortada, aslında senin de yargılanıp cezanı çekmen lazım ancak o zaman adalet yerini bulur.
@aisik1959 Reis duymasın bir kanun çıkartır bunuda yargılatır. evren gibi.
ben ce sen de dolandırıcılıktan tutuklanmalısın
sen ilk önce akşam gazetesi seninken kupon toplayıp vermediğin televizyonları ver..
ne yapsın kimbilir ne şekilde şantaja maruz kaldiki o tarafta yer almak zorunda kaldı.Belki de senin şu anki özgürlüğünün diyetini ödetmiştir hain fetöcüler..yoksa çocukluktan itibaren onların tezgahından geçmeyen birinin belli noktalardan sonra onlara tahammülü kalmaz yollarını ayırır insanlar.Eminim şu an bile onlatın korkusundan ve şantajından dolayı itaat eden binlercesi vardır
28 subatcilara da muhalefet etti hemde simdikileri kollamak için.. Bugün ise yine muhalif ama tahammül sinirlarini zorlayan bir kararla yargılanıyor...
Bulvar gazetesinin TV kampanyasıyla yüzbinlerce kişiyi dolandıran İLKSAN rezilliğinin baş aktörü hırsız Kemal Ilıcağın hrsız oğlu adamım diye çıkmış konuşuyor sizde bunu haber yapıyorsunuz
ergenekon balyoz safsatalarında neden çıkmadın oğlan şimdi anana gelince ucu apıyla aynı cezamı ulan engin paşa ya verilen ceza apodan daha çoktu kaçar tane lüebbet verdiler hadi işine bak
HAYIRLI EVLAT BU İŞTE GERÇEKLER ACI DA OLSA GERÇEKTİR DARISI RAHMET Lİ ENVER ÖRENİN MAHDUMU MÜCAHİT ÖREN DE BU ZATIN MAZİSİN DE ASKERLİKLE İLGİLİ BİR SIKINTI VARDI O ÇÖZÜL DÜ MÜ ACABA
ne kadar veciz atasözlerimiz var."tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş ha ha ha"
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