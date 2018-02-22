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Menbiç'te çekilen fotoğraflar ortalığı karıştıracak! Skandal görüntüler...

GÜNDEM HABERLERİ  | 22.02.2018 16:45 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG'nin ABD'nin desteğiyle varlığını sürdürdüğü Menbiç'te bugün çekilen fotoğraflar, terör örgütünün sözde Menbiç Askeri Konseyi sözcüsü tarafından Twitter adresinden paylaşıldı. Fotoğraflarda, teröristlerin Menbiç'teki bir askeri üste 'uluslararası koalisyonun' desteğiyle askeri eğitim aldığı görülüyor.

Menbiç'te çekilen fotoğraflar ortalığı karıştıracak! Skandal görüntüler...

Sözde Menbiç Askeri Konseyi'nin Sözcüsü Şervan Derviş isimli terör örgütü üyesi tarafından paylaşılan görüntülerde, 'askeri eğitimin uluslararası koasliyonun desteğiyle verildiği' ifadesi yer aldı.

Askeri eğitimden geçiren onlarca kişinin yer aldığı karelerde, YPG bayrakları dikkat çekiyor.

Geçen hafta Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ankara ve Washington'ın anlaşmaya vardığını belirterek ilk ele alınacak konunun Menbic olduğunu söylemişti.

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ABD ASKERİ EĞİTİME DESTEK VERİYOR

Ankara, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'lilerin derhal Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini istiyor. Washington'a teklif edilen hamleler arasında,

Amerikan ve Türk askerlerinin Menbic'te birlikte konuşlanması da var. ABD, iç savaş ülkesi Suriye'de Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen yıllardır YPG ile işbirliği yapıyor.

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Menbiç YPG

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Türkiye,İran,Irak ve Suriye topraklarında yaşayan tüm Kürt kardeşlerim. Emperyalist güçler sizi kullanıyor. Eğer gelecek neslinizin istikbali ile oynamak istemiyorsanız titreyin ve kendinize gelin. Emperyalist güçler sizin Devlet kurmanız için size yardım etmiyor. Kendi torunlarının geleceğini biraz daha garanti altına almak için, sizin vasıtanızla bu ülkelerin kaynaklarını sömürmek, onları zayıf düşürmek için sizi kullanıyor. Bu emperyalistlerin esas amacı enerji kaynaklarıdır. Bunlar çay kaşığı ile verdiklerini kepçe ile geri almaya alışık soysuzlardır.
Türkiye hala inanmıyor bu işte bir anormalık var, ABD resmi komutanları, Cıaları, dışişleri bakanı ve bakanlığı, Trump defalaraca biz kürtlere askeri ğetim ve silah ve mühimat veriyoruz vermeye devam edeceğiz, Almanya merkel aynı şeyi, ve bir çok avrupa ülkesi aynı şeyi resmen açıklamış, ama bir turlu Türkiye buna inanmıyor. ilginç çok ilginç
Bir ordu Cahil insan hepsi pisi pisine ölecek olmasına bile üzülüyorum. Bu nasıl Bir vicdan Allah'ım Bir Türk olarak düşmanıma bile acıyorum.
3.5 saat tercümansız gizli toplantıda demek ki bunu görüşmüş feto apo barzani papa haçlılar ile kasila kasila poz veren zatı muhterem
Sevgili yalancı ve haysiyetsiz kardeşim apo ile ne zaman poz vermiş. Yalan söylemeyin, ya kendinize müslüman demeyin yada yalan söylemeyin bunların hepsinden hesaba çekileceksiniz.
@azmator_2018 hepsini kabul ediyorsun apo yumu sorun yaptın..salih müslim le vermiştir..aponun evlatlığı
Amerika haberi çıktı hayret edersin..bende diyordum amerikayi konuşan yok kapandı konu..başlı başına beceriksizliktir bu anlaşma..fıratin doğusuna gideceklermis mış miş..zannedersin ki fıratin doğusu nin turkiyeye sınırı yok..daha fazla sınırımız var..hayret edersin abi..nasıl bir algı manipülasyonu
İstediğini eğit biz doğuştan savaşcıyız !! Eğitsen ne olurki ! bu iş yürek işi. Onlar savaşamaz. Şalvar giyer gezerler. Çıkamaz asker karşısına ! Yiyiyorsa beklesinler geliyoruz.
ABD terörist eğitiyor,,kendisi de baba teröristlerden...
dönya bugun kürtleri konuşuyorsa demeki bir yerde sorun var o sorunları çözmek lazım diye düşünüyorum kan dükmekle ancak cehenneklik olur insanlar.
Nere giderlerse gitsinler bizim rahat etmemiz için onların gebermesi gerekiyorsa geberirler yanlarında kim olursa olsun abd de olsa başka BİRİDE OLSA FARKETMEZ
Yüce ALLAH ım askerimizi devletimizi kurusun
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