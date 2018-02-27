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Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yeni uyarı! Perşembe ve Cuma gününe dikkat

GÜNDEM HABERLERİ  | 27.02.2018 18:55 | Son Güncelleme

Hava durumuyla ilgili yeni uyarı geldi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde Perşembe ve Cuma günü zirai don olayına karşı vatandaşları uyarırken, İstanbul’da Çarşamba gecesi, Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi bekleniyor.

Hava durumuyla ilgili kritik açıklama! Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, yurt genelinde Perşembe ve Cuma günü zirai don olayı beklendiği bildirildi. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın gece saatleri ile Perşembe sabah saatlerinde Trakya ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli don beklendiği belirtildi.

Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz kıyılarında ise Perşembe günü hafif ve orta şiddette don olayı beklendiği ifade edildi.

PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜNE DİKKAT!

Perşembe gecesi ile Cuma sabah saatlerinde Trakya, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli don, Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif ve orta şiddette don olayı beklenmesiyle nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
eskiden kışın sıfırın altındaki sıcaklar ve kar yağışı normal olarak karşılanıp haber bile yapılmazken artık günümüzde kışın sıfırın altındaki sıcaklıklar ve kar yağışı büyük sürpriz sayılıp flaş haber olarak duyuruluyor..ilginç gerçekten..iklimler gerçekten çok anormalleşti farkındamısınız.
takvim sayfalari ni 10 ar yil geri okunsa yirmi otuz yil oncesi 40 yil onceki yagislarimiz i isparta burdur goller bolgesi kar kurumekden ellerimiz patlar di burdur golu haritadan silinecek kadar kuculdu cevresi coraklastiriliyor 10 yil sonra 20 yil sonrasi ni cocuklarimiza ne birakiyoruz bu gunu tok gecirdik allaha hamdolsun yarini allah bilir diyeceksek cevre felaketini susumakla allah ahretde soracakdir persembe nin gelisi carsambadan bellidir ovalari apartimanlarla araclarin salinimlariyla isitip iklim dengesi ni herkez bozuyoruz bireyler aile reisleri kent yoneticileri\
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