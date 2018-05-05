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Meteoroloji’den son dakika Güneydoğu'ya yağış uyarı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

GÜNDEM HABERLERİ  | 05.05.2018 02:29 | Son Güncelleme

Meteoroloji’den Güneydoğu'ya yağış uyarı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde Güneydoğu bölgesinde hava sıcaklıkların düşeceği ve yağışların ani sel baskınlarına sebep olabileceği uyarısı yaptı.

Meteoroloji’den son dakika Güneydoğu'ya yağış uyarı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Güneydoğu bölgesi hakkında yapılan açıklamada “Hafta sonundan itibaren genellikle öğleden sonraları meydan gelmesi tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gelecek hafta sonuna kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. 5, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

yağmur

HAVA SICAKLIĞI AZALACAK

Hava sıcaklıkların 6 Mayıs Pazar gününden itibaren azalacağı ve önümüzdeki hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve 2 ile 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu mevsimde görülen ve genellikle öğleden sonraları meydana gelen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte yerel dolu yağışı ve yıldırım riskiyle birlikte kısa sürede meydana gelen kuvvetli sağanaklar ani sel ve su baskınlarına yol açabilir” denildi.

İHA

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