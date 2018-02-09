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Metro'nun patronu Galip Öztürk'e şantaj iddiası! Gözaltılar var

GÜNDEM HABERLERİ | 09.02.2018 16:14 | Son Güncelleme

FETÖ'nün, iş adamı Galip Öztürk'ten 'himmet' adı altında para istemesi, tehdit ve şantajda bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 4'ü yakalanırken, birinin arandığı, diğerinin ise başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Metro'nun patronu Galip Öztürk'e şantaj iddiası! Gözaltılar var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, iş adamı Galip Öztürk'ün FETÖ/PDY üyelerinin "himmet" adı altında para istemesi, tehdit ve şantajda bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Savcılık yapılan çalışmalar sonucunda, 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı talimatını alan emniyet güçlerince Ankara ve Samsun'da düzenlenen operasyonda şüphelilerden Şahin Çalık, Ömer Bilgiseven, Sezgin Yılmaz ve Abdülselam Yıldırım yakalandı.

Şüphelilerden İsmail Baş'ın başka bir dosyadan Bolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunduğu, Samsun'da ikamet eden şüphelinin ise adresinde bulunamadığı, bu nedenle arama işleminin sürdüğü belirtildi.

Şüphelilerin ikametlerinde arama işlemi de yapıldı. Şüphelilerden Ömer Bilgiseven'in ikametinde 3 adet bir dolar çıktığı öğrenildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
metro galip öztürk FETÖ

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
anlasılan metroyu temıze cıkarma operasyonu baslamıs
Buda mağdur oldol
Asıl yargılanması gereken zat bu adamdır, borsada binlerce kişiyi dolandırdı.
alakası yoksa otogardaki değnekçi turizm şirketi sahibi nasıl oldu o zaman
galip öztürk büle mağdur hemi.buldunuz bi kulp oynayın durun bakalım fetö diye
BU ADAM ESKİ UYUŞTURUCU BARONUNUN ADAMIDIR GALİP KURU
Bu adamın kendisi tetikçi değil mi zaten
kendisi de çok dürüst ve efendi bir arkadaşımızdır, hiç kimseye şantaj, gasp, zorla senet imzalatma, borsada spekülasyon yapma, rakip otobüs firmalarını sıkıştırıp iflas etmesine sebep olmak gibi hareketlerde bulunmamıştır.
Ülke ne hale geldi,bu ülke de bu adama kim santaj yapabilir ki,eli silahli katil kendisi zaten...bir ögretmenin gidipte sedat pekeri tehdit edip para istemesi gibi b irsey,komikmis...
bu galip öztürk şark kurnazı.yüzde yüz bunun fetö ile bağı tespit edildi ve operasyon için belge toplanıyordur.bunu da haber almış ve kendisine şantaj yapıldığı şeklinde ihbarda bulunmuştur.fetö ye finans sağladığı çok açık belli.
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