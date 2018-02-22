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Metrobüs durağında evli ve çocuklu çift bir anda bayıldı! Meğerse...

GÜNDEM HABERLERİ  | 22.02.2018 21:38 | Son Güncelleme

İstanbul’da Mecidiyeköy metrobüs istasyonunda evli bir çift kullandıkları uyuşturucu madde etkisiyle baygınlık geçirdi.

Metrobüs durağında evli ve çocuklu çift bir anda bayıldı! Meğerse...

İstanbul Mecidiyeköy durağında, akşam iş çıkışı saatlerinde metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşlar korkunç olaya tanıklık ettiler.

Posta'da yer alan habere göre metrobüs istasyonunda evli bir çift kullandıkları uyuşturucu madde etkisiyle baygınlık geçirdi.

ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI

Peronda aniden baygınlık geçiren çiftin çocukları da beraberlerinde bulunurken olay yerine gelen sağlık ekiplerince çift hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Metrobüs evli çift

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Devlet hemen çoçuğu almalı ve ancak kesin bıraktıklarında geti vermeli
Allah o çocuklara yardım etsin.
yazık bunlarda aile mi diyoruz.kendilerine bakmıyorlar birde çocukları varr
yazıklar olsun sizin gibi bireylere... insan müsvetteleri
olay bitti bu ülkede
@fleme Ülkede sorun yok dünya bizden beter bizde de yaygınlaşıyor önlem alınmalı.
YAPMAYIN BE KARDEŞİM..ÇOCUĞUN UN İSTİKBALİ İÇİN YAPMAYIN BE..
Devlet olarak o cocukları ellerınden alınmalı ve aslada gösterılmemelı yazıklar olsun böyle babaya anneye
o kari koca geberse umrumda olmaz umarim bebege devlet el koyarda guzel bi gelecegi olur en azindan
Ülkenin ne hale geldiğinin resmidir.
Bu kadarda olmaz dedirtiyor ama sanki dışarıdan biri yapmış olma ihtimali yüksek
Yorum yaparken ileride o çocuğun bu yorumları okuyabileceğini düşünerek yazın? Bir an önce tedavi edilirler inşallah.
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