Metrobüs durağında evli ve çocuklu çift bir anda bayıldı! Meğerse...

İstanbul Mecidiyeköy durağında, akşam iş çıkışı saatlerinde metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşlar korkunç olaya tanıklık ettiler.
Posta'da yer alan habere göre metrobüs istasyonunda evli bir çift kullandıkları uyuşturucu madde etkisiyle baygınlık geçirdi.
ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI
Peronda aniden baygınlık geçiren çiftin çocukları da beraberlerinde bulunurken olay yerine gelen sağlık ekiplerince çift hastaneye kaldırıldı.
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