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Mezar yeri sorgulama ekranı! E-Devlet'e rakip oldu, Sivas Belediyesi geliştirdi

GÜNDEM HABERLERİ  | 28.02.2018 18:56 | Son Güncelleme

Mezar yeri sorgulama ekranı geliştiren Sivas Belediyesi bir ilke imza attı. İnternette E-Devlet üzerinden açılan soy ağacı ve şehitlik uygulamasının ardından, yeni geliştirilen mezar yeri uygulaması da şimdiden yoğun ilgi görüyor. Sivas Belediyesi uygulama ile vatandaşların mezar yerini internet üzerinden tespit edip, fotoğraflarına bakarak Fatiha okuma imkanının önünü açıyor.

Mezar yeri sorgulama ekranı! E-Devlet'e rakip oldu, Sivas Belediyesi geliştirdi

Mezar yeri sorgulama ekranı, E-Devlet üzerinden açılan soy ağacı ve şehitlik uygulamasının ardından hayata geçirildi. Sivas Belediyesi'nin akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında geliştirdiği yazılımla yakınlarının mezarını bilmeyenler internet üzerinden öğrenip, fotoğrafına bakarak Fatiha okuma imkanı buluyor.

E-Devlet üzerinden açılan soy ağacı bilgi sistemi yoğun ilgi görürken birçok kişi ismini bile duymadıkları dedelerinden haberdar oldu.

TÜRKİYE'DE BİR İLK!

Sivas Belediyesi ise akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında geliştirdiği bir yazılım ile Türkiye’de bir ilke imza attı. Dedelerinin veya diğer yakınlarının mezar yerini bilmeyenler, internet üzerinden mezar yerlerini öğrenebiliyor.

MEZAR YERİ UYGULAMASINA YOĞUN İLGİ

Vatandaşlar akrabalarının mezarının resmini görüyor ve ekran başından Fatiha okuyabiliyor. Bir çok kişi yakınlarının mezar yerini öğrenmek için şimdiden sisteme akın etmiş durumda.
Sistemde Sivas’ın en büyük mezarlıklarından biri olan Tekke Mezarlığı verileri mevcut. İsteyenler, mezarlık.sivas.bel.tr isimli web sitesine girip, kimlik numarası, mevta numarası, ad, sokak, anne veya baba isimlerini girerek mezar yerlerini tespit edebiliyor.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Çok mühim bir olay cidden. Yakında Mekke'de Kabe'nin fotoğrafını göstererek tavaf etmeyi de internet ortamına açarlar.Bu sayade para vermezler :)
fatiha suresini yazıp mesaj atsak da oluyor mu? lan iyice kafayı yediniz ha
İyi de İstanbul büyükşehir belediyesinde var bu uygulama uzun zamandır. E devleti kurcalarken dikkatimi çekmişti bakmıştım yakınlarımın mezar yerlerine.
Tebrikler Sivas belediyesi
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