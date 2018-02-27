Milli İHA'da dikkat çeken Erbakan detayı!

Türk siyasetinin son yarım asrına damga vuran en etkili isimlerden biri olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan vefatının 7. yıl dönümünde anılıyor.
MİLLİ İHA'DA ERBAKAN İSMİ
Mehmetçiğin havadaki gözü, kulağı yerli üretim SİHA ve İHA'ların üreticisi Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ölümünün 7. yıl dönümünde anlamlı bir paylaşıma imza attı.
Kuyruk numarası 'TC-ERB: ERBAKAN TR' olan Türkiye'nin yerli ve milli ilk Taktik İHA Sistemi Bayraktar TB2 PT-1'in fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Bayraktar'ın paylaşımı şu şekilde:
"Beyniyle gönlüyle Türkiye'nin milli ve özgün ilk Taktik İHA Sistemi Bayraktar TB2 PT-1. Taktik İHA'nın 2014 yılında ilk uçan prototipi.
Kuyruk numarası TC-ERB: ERBAKAN Ömrünü Türkiye'mizin kalkınma mücadelesine adadı. Mekanın cennet olsun Erbakan Hocam..."
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