HABER

Milli İHA'da dikkat çeken Erbakan detayı!

GÜNDEM HABERLERİ  | 27.02.2018 22:15 | Son Güncelleme

Milli İHA ve SİHA'ların üreticisi Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın paylaşımında Taktik İHA'nın ilk uçan prototipindeki Necmettin Erbakan detayı dikkati çekti.

Milli İHA'da dikkat çeken Erbakan detayı!

Türk siyasetinin son yarım asrına damga vuran en etkili isimlerden biri olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan vefatının 7. yıl dönümünde anılıyor.

MİLLİ İHA'DA ERBAKAN İSMİ

Mehmetçiğin havadaki gözü, kulağı yerli üretim SİHA ve İHA'ların üreticisi Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ölümünün 7. yıl dönümünde anlamlı bir paylaşıma imza attı.

Kuyruk numarası 'TC-ERB: ERBAKAN TR' olan Türkiye'nin yerli ve milli ilk Taktik İHA Sistemi Bayraktar TB2 PT-1'in fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bayraktar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Beyniyle gönlüyle Türkiye'nin milli ve özgün ilk Taktik İHA Sistemi Bayraktar TB2 PT-1. Taktik İHA'nın 2014 yılında ilk uçan prototipi.

Kuyruk numarası TC-ERB: ERBAKAN Ömrünü Türkiye'mizin kalkınma mücadelesine adadı. Mekanın cennet olsun Erbakan Hocam..."

ıha bayraktar

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
milli iha Necmettin Erbakan SİHA

En Çok Okunan Haberler

Çukur'dan RTÜK'e ince gönderme!

Çukur'dan RTÜK'e ince gönderme!

Survivor All Star'da Ecem Karaağaç şoku! 'Survivor 2018 macerası bitti'

Survivor All Star'da Ecem Karaağaç şoku! 'Survivor 2018 macerası bitti'

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Son dakika! ABD'den Suriye'de ateşkes açıklaması

Son dakika! ABD'den Suriye'de ateşkes açıklaması

Okuyucu Yorumları 9 yorum
Gerçek milliyetçi dava adamı ve bu şerefli milletin islam sancağı taşıdığını bilen inanan kıymetli hocamız rabbim nurlar içinde yatırsın mekanı cennet olsun
niye birden erbakan hoco gündeme alınıyor neyin nesi ama tahmin ediyoruz bizler cihan devletinin torunlarıyız saf olsak 1000 yıldır anadoluda olmazdık
çok zeki bir insandı bu bir gerçek
çok güzel düşünülmüş rahmetli hocamıza çok konularda minnettarız mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin. Erbakan Hoca 28 Şubatta darbe ile Hükümetten Uzaklaştırldığında ; Feto "_Askerler ictihad yaptılar" demişti o zamanlarda bile Darbecilerle yatıp kalkıyormuş alçak
Nur içinde yatsın rahmetli..bence alakası yok küs öldü erdoğana..
üzerinde "tc-ata" yazmak varken neden geçmişte tarikatları şeyhleri besleyen 28 şubat aktörlerinin isimlerini kullanıyorlar...
rahmetli hayattayken aşağıladınız hor gördünüz yaşadaydı yine el üstünde tutmazdınız insanoğlu elindekinin değerini ,kaybedince anlarmış
Bir de talebeleri hakkindaki gorusleri dikkate alinip bugun gelinen durumu dusunsek de memleket olarak midyata pirince giderek evdeki bulgurdan olmasak.. isimlerini degerli eserlere vermekle olmuyor.. degerli buyuklerimizi anlamamiz gerek ..
Diğer Haberler
Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist öldürüldü

Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist öldürüldü

'Kadın-erkek birlikte tedavi edilmesin' diyen Prof. Beşer'den Gülen'e övgüler

'Kadın-erkek birlikte tedavi edilmesin' diyen Prof. Beşer'den Gülen'e övgüler

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Akit TV'deki skandal sözlere soruşturma başlatıldı

Akit TV'deki skandal sözlere soruşturma başlatıldı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'ndan Afrin Harekatı açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'ndan Afrin Harekatı açıklaması

Türkiye-ABD arasındaki kritik toplantının tarihi belli oldu

Türkiye-ABD arasındaki kritik toplantının tarihi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.