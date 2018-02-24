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Mısır'da ortaya çıktı! 3 bin yıllık 8 firavun mezarı bulundu

GÜNDEM HABERLERİ  | 24.02.2018 22:04 | Son Güncelleme

Mısır'da yapılan arkeolojik kazılarda, 40 lahit ve yaklaşık bin adet küçük heykelin yer aldığı 3 bin yıllık 8 firavun mezarının gün yüzüne çıkarıldığı bildirildi.

Mısır'da ortaya çıktı! 3 bin yıllık 8 firavun mezarı bulundu

Minye kentindeki arkeolojik kazı alanında düzenlenen basın toplantısında konuşan Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, arkeolojik kazılarda 40 lahit ve yaklaşık bin küçük heykelin yer aldığı 8 firavun mezarının bulunduğunu söyledi.

Kazıların 2017'de başladığını belirten Anani, ortaya çıkarılan yapının anlaşılması için yıllar sürecek çalışma ve araştırma yapmaya gerek olduğunu vurguladı.

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Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa el-Veziri ise bulunan yapının Geç Firavun Dönemi'ne (MÖ 332-1085) ait olduğuna işaret ederek, bölgedeki kazıların 5 yıl boyunca devam edeceğini kaydetti.

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Ortaya çıkarılan tarihi yapı bünyesinde iyi korunmuş ancak nemden olumsuz etkilenmiş bir mumyanın da olduğuna değinen Veziri, firavunların 3 bin yıl önce bölgeye lahitler içinde getirilmesinin, bölgenin nemi hakkında bilgi verdiğini kaydetti.

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Mısır'da yerli ve yabancı misyonlar tarafından gerçekleştirilen kazılarda, binlerce yıllık tarihi eserler ortaya çıkarılıyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
mısır Firavun tarihi eser heykel

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