HABER

Muğla'da acı bekleyiş...

GÜNDEM HABERLERİ  | 01.03.2018 21:54 | Son Güncelleme

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, kaybolduğu ihbarında bulunulan bir tekne için gece uçabilen bir helikopter ve 2 bot ile arama çalışması başlatıldı.

Muğla'da acı bekleyiş...

Alınan bilgiye göre, Fethiye Limanı'ndan denize açılan İsmail Murat Edirnecik ve Atilla Dündar, "Aquabellatrix" isimli teknelerinin öğle saatlerinde su aldıkları yönünde yardım istedi. Daha sonra tekneyle irtibat kesildi.

Yunanistan'da Türk denizcilere linç girişimi iddiasıYunanistan'da Türk denizcilere linç girişimi iddiası

112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan çağrının ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığından gece uçabilen 1 helikopter ile 2 sahil güvenlik botu sevk edildi.

Tekneyi arama çalışmaları devam ediyor.

Yunan gemisinin yardım çağrısına Türk fırkateyni yetişti!Yunan gemisinin yardım çağrısına Türk fırkateyni yetişti!

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fethiye ilçesinden denize açılan ve yardım çağrısı alınan bir tekneyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Teknenin batıp batmadığının henüz belli olmadığını ifade eden Erdoğan, "Bir teknenin denize açıldığı ve yardım çağrısı var. Batıp batmadığı yönünde bir emare bulunamadı. Teknede iki kişi olduğu söyleniyor ancak bu bilgileri teyit etmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar tekneye ulaşılmış değil. Arama çalışmaları devam ediyor." dedi.

AA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla acı

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son dakika gelişmesi! TSK açıkladı: 8 asker şehit, 13 yaralı

Afrin'de son dakika gelişmesi! TSK açıkladı: 8 asker şehit, 13 yaralı

Beşiktaş 2 - 2 Fenerbahçe (maç özeti)

Beşiktaş 2 - 2 Fenerbahçe (maç özeti)

Üzerindeki notla böyle buldular!

Üzerindeki notla böyle buldular!

'Türklerin yaptığını duyunca şoke oldu'

'Türklerin yaptığını duyunca şoke oldu'

TSK'da FETÖ operasyonu: 39 asker tutuklandı

TSK'da FETÖ operasyonu: 39 asker tutuklandı

Acun Medya'ya yeni bina! Acun Ilıcalı İstanbul’un en lüksünü seçti!

Acun Medya'ya yeni bina! Acun Ilıcalı İstanbul’un en lüksünü seçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmez

İlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmez

Emine Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Emine Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması FETÖ'den tutuklandı

Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması FETÖ'den tutuklandı

AK Parti ile SP arasında sürpriz görüşme

AK Parti ile SP arasında sürpriz görüşme

Kartal’da evlat dehşeti! Annesini ve babasını bıçaklayarak öldürdü

Kartal’da evlat dehşeti! Annesini ve babasını bıçaklayarak öldürdü

Üzerindeki notla böyle buldular!

Üzerindeki notla böyle buldular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.