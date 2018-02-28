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Muğla'da son dakika gelişmesi! Yağmur suyu yükseldi, bir araç suya kapıldı

GÜNDEM HABERLERİ  | 28.02.2018 21:32 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde bulunan Kocaçay Deresi’nde yağmurla birlikte suyun aniden yükselmesi nedeniyle bir araç suya kapıldı. Araçta bulunan kadın ölü bulundu, eşini arama çalışmaları devam ediyor.

Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde akşam saat 19.15 sıralarında içinde iki kişinin bulunduğu araç, İskele Caddesi'ne bağlanan tali yoldan geçmeye çalışırken denize yakın Kocaçay Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapılarak denize sürüklendi.

MILAS 1

Jandarmaya yapılan ihbarın ardından olay yerine UMKE,112, AFAD, jandarma, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve MUSKİ ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler, 48 AAV 96 plakalı aracın içerisinde kimseyi bulamadı. Bir görgü tanığının 55 yaşlarında bir erkek ve bir kadının sürüklendiğini gördüğünü söylemesi üzerine çalışma başlatan ekipler, olay yerinden yaklaşık 800 metre ileride kıyıda Fidan Gümüş'ün cesedine ulaştı.

MILAS2

Sinan Gümüş’ü arama çalışmalarına karadan AFAD, itfaiye, jandarma, Büyükşehir İtfaiye ve MUSKİ ekipleri tarafından, havadan da Sahil Güvenlik helikopteri tarafından devam ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Milas yağmur

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
muğlanın kaderi değişmez chp dağdan odun koysa kazanıyor alt yapı yok köylere şimdi seçim kazanmak için parke taşı döşüyor esnaf kan ağlıyor her yağmurda akılı bir milet parti değil hizmete bakar ama nerde bizim hemşerilerimizde o akıl
Mantıga bak akp li ankara vs bir sürü yer söliyebilirim sana...
Bu tur bolgelerde hic altyapi yok
bilmeden konuşmayın orası çok büyük bir kuru dere ve yağış anında tüm bölgedeki dağların derelerin suları oraya akıyor ve yaklaşmak bile çok tehlikelidir biz yaz yağmurlarında bile uzak dururuz fakat o bölgede bir tali bağlantı var derenin içinden geçiyor yağışlı havada kullanılması son derece tehlikeli ve ölümcül. tüm Ören halkı bunları bilir ve genelde herkesi uyarırlar bu dereye yağışlı havada yaklaşmayın diye
Ankarada kayık sefalarını unuttun mu
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