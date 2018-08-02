Muharrem İnce'nin apoletlerini sökeceğini söylediği Korgeneral İsmail Metin Temel Orgeneral oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı, 2,5 saat sürdü.
Toplantıda alınan kararlarla 9 general ve amiral bir üst rütbeye yükseldi. 12 amiral ve general ise emekli edildi.
Muharrem İnce'nin seçim çalışmaları sırasında apoletlerini sökeceğini söylediği Korgeneral İsmail Metin Temel ise Orgeneral oldu. YAŞ sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın şunları söyledi:
9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi. 13 generalin görev süreleri 1 yıl, 383 albayın görev süreleri 2 yıl süreyle uzatıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı Metin Temel orgeneralliğe terfi ettirildi. 12 general/amiral kadrosuzluktan emekliye sevk edilmiştir. 215 olan general/amiral sayısı 244 olacaktır.
Başkan Erdoğan başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yüksek Askeri Şura'nın yeni üyeleri olarak toplantıda ilk kez yer aldı.
Hulusi Akar daha önce Genelkurmay Başkanı olarak katıldığı Şura'da bu kez Milli Savunma Bakanı göreviyle yer aldı. Orgeneral Yaşar Güler Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Ümit Dündar da Kara Kuvvetleri Komutanı sıfatıyla ilk kez YAŞ'ta görev yaptı.
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