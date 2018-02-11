Org. Hulusi Akar: Şehit ve gazilerimizin kanı yerde kalmayacak

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırında incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, bugün Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Hulusi Akar'ın inceleme ve denetimlerin ardından kentten ayrıldığı öğrenildi.

ORG. AKAR'DAN AFRİN AÇIKLAMASI



Org. Akar yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmayacak. Masumlar ve siviller bizim için dokunulmazdır. Bölgedeki teröristlerin kökü kazınana kadar mücadele sürecek" dedi.