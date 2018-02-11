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Org. Hulusi Akar: Şehit ve gazilerimizin kanı yerde kalmayacak

GÜNDEM HABERLERİ | 11.02.2018 19:43 | Son Güncelleme

Org. Hulusi Akar yaptığı son dakika açıklamasında 'Masum ve siviller bizim için dokunulmazdır. Şehit ve gazilerimizin tek kanı yerde kalmayacak' ifadelerini kullandı.

Org. Hulusi Akar: Şehit ve gazilerimizin kanı yerde kalmayacak

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırında incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, bugün Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Hulusi Akar'ın inceleme ve denetimlerin ardından kentten ayrıldığı öğrenildi.

ORG. AKAR'DAN AFRİN AÇIKLAMASI

Org. Akar yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmayacak. Masumlar ve siviller bizim için dokunulmazdır. Bölgedeki teröristlerin kökü kazınana kadar mücadele sürecek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar şehit

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Tabi birileri KANDIRILDIM deyip gecerken VATAN evlatları bedel ödüyor bakan cocuklari PAPA dostlarının çocukları gemicikler yuzduruyor keyifleri yerinde ateş düştüğü yeri yakıyor kimi masalardan dumanlar yükselterek eğleniyor şehitlerimizin ruhu şad olsun
Allah yardımcınız olsun Milletçe Sonuna kadar yanınızdayız Sökün atın o alçakaları Sınırlarımızdan
İntikam değil , Katliam isteriz .. PAŞA
Allah yar ve yardımcımız olsun paşam inşallah bu terör illetinden kurtuluruz.
Mehmetçiklerimizin ömrü uzun ,yolları açık olsun.Teröristler ve onlara doğrudan ya da dolaylı olarak destek verenlere haddini bildirsin.Tarih okuyanlar bilir,Mehmetçik silahlı ise asla yenilmez.Osmanlı zamanında Rus cephesinde çarpışan bir dedemiz anlatırdı ,rahmetli.On kişilik bir manganın ilk başinda olanın silahı vardı:Diğerleri onun şehit olmasını beklerdi.
hep aynı şey söyleniyor.içimiz kanıyor yazık gençlerimize dağı taşı kazıyalım yapın bir çağrı hep beraber gidelim kökten bitirelim şu işi elimiz kolumuz bağlı seyrediyoruz olup biteni
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