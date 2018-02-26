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Orgeneral Hulusi Akar'dan yeni Afrin açıklaması

GÜNDEM HABERLERİ  | 26.02.2018 18:41 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Hatay sınırında incelemelerde bulundu. Akar, "Teröristler ve destekleyenler hezimete uğrayacaktır" dedi.

Orgeneral Hulusi Akar'dan yeni Afrin açıklaması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Hatay'a geldi. Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanlar, Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki sınır birliklerini denetleyip 'Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin bilgi aldı.

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZ EVLERİNE DÖNMEYE BAŞLADILAR"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanlarıyla Suriye sınırındaki birlikleri denetledi. TSK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Akar'ın "Suriyeli kardeşlerimiz harekâtın ilerlemesiyle baskı ve zulümden kurtarıldılar, teröristlerden temizlenen bölgelerde yaşayan insanlar güvenle evlerine dönmeye başladıklar" ifadesini kullandığı belirtildi.

TSK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte 26 Şubat 2018 tarihinde Hatay’da bulunan Zeytin Dalı Harekâtında görevli çeşitli karakol, birlik, Ordu ve Tugay komuta yerleri ile TSK Sağlık Komutanlığı Seyyar İlk Yardım Hastanesinde inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur. Birliklere ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personel ile bir araya gelen Orgeneral AKAR, başarıyla sürdürülen “Zeytin Dalı Harekâtı” hakkında bilgi ve brifing almış, harekâta ilişkin çeşitli konularda emir ve direktifler vermiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar Genelkurmay terörist Afrin

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
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müjdeli haber nerde haber
Türk askeri ergenekon ve balyoz da hapsedildi.türk askerinin genelkurmay başkanı terörist başı yapılarak hapsedildi.türk askeri 15 temmuzda boğaz köprüsü üzerinde boğazı kesilerek öldürüldü,kemerle dövüldü.türk askerinin genelkurmay başkanı 15 temmuzda esir alınıp boğazı kemerle sıkıldı.türk askeri el bab da diri diri yakıldı.türk askeri el bab da rus ve suriye uçakları tarafından öldürüldü.türk askeri birinin şam ve halebi alıp osmanlı devleti kurma sevdası yüzünden pyd ile mücade etmek zorunda bırakılıp şehit ettirildi.
kalbimizle dualarımızla yanındayız.
Sayın komutanımız Hulusi Akar ve diğer çalışma arkadaşları, bizler için övün kaynağıdır.
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