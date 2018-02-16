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ÖSYM'deki 'sır cihaz' davasında yeni gelişme! Sınavları böyle kazanmışlar

GÜNDEM HABERLERİ  | 16.02.2018 18:43 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ/PDY üyelerinin sınav sorularını önceden çalmak için, ÖSYM Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığındaki bilgisayarlara kurduğu 'Sır Cihazı'na yönelik yapılan soruşturma tamamlandı. 6’sı eski ÖSYM çalışanı 10 kişi hakkında dava açıldı.

ÖSYM'deki 'sır cihaz' davasında yeni gelişme! Sınavları böyle kazanmışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye ilişkin paylaşılan bilgi notunda, FETÖ’nün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanması ve ÖSYM tarafından yapılan sınavlara ait soruların sınavlardan önce ÖSYM’de çalışan örgüt üyeleri tarafından hukuka aykırı olarak bilişim sistemine müdahale etmek suretiyle sızdırılarak örgüt mensuplarına ulaştırıldığının tespit edildiği belirtildi. ÖSYM Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığında Başsavcılık tarafından adli arama ve imaj alma işlemi yapıldığı, ÖSYM Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı sistemleri üzerindeki sunucular üzerinde 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından yapılan incelemeler sonucunda 3 adet inceleme raporunun düzenlenerek dosyaya ibraz edildiğini ifade edildi.

YAZILIMI FETÖ ÜYESİ MÜHENDİSLER YAPMIŞ

Bilgi notunda, "Yapılan soruşturma sonucunda ÖSYM tarafından yapılan sınavlara ait soruların sızdırılmasının ÖSYM Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığında olduğu, kurumda çalışmayan bilgisayar mühendisi olan örgüt üyesi şüphelinin hazırlamış olduğu bir yazılımı ÖSYM Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığındaki bilgisayarlara kurduğu, ÖSYM’de görevli örgüt üyesi olan şüphelilerin bilgisayarlara sanal bir sunucu kurdukları, sınav sorularının basım işlemi için METEKSAN’a götürülmek üzere Sır Cihazına yükleme işlemi yapıldığı sırada bir kopyasının da sistem üzerinde usulsüz olarak tutulduğu ve daha sonra sınav sorularının ÖSYM’de görevli örgüt üyeleri olan şüpheliler tarafından sanal sunucudan alınarak FETÖ mensuplarına verilmek üzere cemaat abisi olan şüpheli tarafından FETÖ üyelerine götürüldüğü ve örgüt mensuplarına dağıtımının sağlandığı tespit edilmiştir" denildi.

Soruşturma kapsamında 6’sı eski ÖSYM çalışanı olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında, ’Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’, ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’, ’ÖSYM Başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet’, ’Bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama’ ve ’Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ suçlarından dava açıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ösym sınav FETÖ

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
acaba haksız kazananlar tesbıt edılecek mı?
yıllarca bu şekilde makam mevki sahibi olmuşlar. o kadar insanın hakkını yemişler, Allah cezalarını versin inşallah.
SORULAR KİMLERE VERİLDİYSE ONLAR HAKLARINDA DA SORUŞTURMA AÇILMASI LAZIM DEMEK FETONUN ÇOCUKLARIYDI,ŞİMDİ HAKLARI YENİLEN ÇOCUKLARIMIZ NE OLACAK ,BİZ HEP SÖYLÜYORDUK SORULAR ÇALINIYOR DİYE AMA HÜKÜMETİ BİR TÜRLÜ İNANDIRAMADIK VEYA İNANMAK İŞLERİNE GELMEDİ.
o yokluk içinde çocukları için çırpınan hakkı yenen bu halkın günahı vebali bu düzen devam kuran, devam ettiren kim varsa onundur. size elinizdeki bolluk emek ve alın terinizle değil, hayınızla geldi huyunuzla boğulun inşallah...
bu sınav sorularının calınması olayları 2005 yılından beri oluyordu ve defalarca insanlar şikayetde bulundu ve temmuz 2016 daki darbe girişimine kadar akp hükümetleri bu fetö yapılanmasına hiç bir şey yapmadı ne zaman ki darbe girişimden sonra ortaklık bozuldu ondan sonra bu olayların üzerine gidip araştırmaya başlanıldı.
"Efendiler ve ey millet iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat, tarikatı medeniyedir." M.K.Atatürk
Her gün bir fetö haberi çıkıyor sözde fetöyle mücadele ama bakıyorsun bir zamanların fetöcüsü şimdinin rabiacısı ve yine haketmedikleri devlet kadrolarında milletin hakkını gaspa devam ediyorlar.
Şuan ki başımızda ki ÖSYM çilek fetoculere bike ders çıkartacak kahplikte milletin kazandığı soruyu yanlışa değer 4 yanlış bir doğruyu götürür kararı BİR YIL ÖNCE YOKTU AMA SUAN YENİ BİR İKİ YILDIR HAKİKİ PKK FETOCU VATAN HAİNLER BUNLAR FETOCU LARDAN DAHİL ALLAH BELASINI VERSİN BIRAKTIM ACİKOGRETİM OKUMAYI BOŞUNA BU KAHPLERERE PARA YARDIMI YAPMIYACAGIMI BUNLAR BU MİLLETİ KATİLİ DOSTU DEĞİL İKİ MİLYON GENCİ SÜRÜNÜRKEN HARÇ PARASI ADI ALTINDA SINIFTA BIRAKIP GEÇİŞ ZORLAŞTIRIYOR İKİ YILI 6 YİL PARA ODET ME PARA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETME KAZANILMIŞ HAKKARİ PEŞKEŞ ÇEKME KAHPLİK İS BAŞI
NE ÇABUK UNUTTUNUZ,DAHA ÖNCE ÇOK DEĞERLİ CUMHURİYET SAVCILARIMIZ ÇALIMA,MALMA YOK DEYİP ÜSTÜNÜ KAPATMIŞLARDI!HATTA VE HATTA BAŞÖRTÜLÜ KIZLARIN AYNI SINFTA SINAVA GİRDİĞİNİ DE AKLINIZDAN SİLDİNİZ GALİBA!!!
1995 yılından bu tarafa, sınav sorularının sürekli çalındığı kesin.. 2000 yılından sonra üniversite sınavına giren kim varsa yaş kuru demeden bütün sınavları iptal edeceksin ki; şimdilerde makamlara gelmiş veya görevde yükselme sınavlarına katılmış tüm kötü niyetli kişiler k..ç üstüne otursun... Şimdi birileri çıkar; efendim Anayasal olarak verilen hak geri alınmaz, BAL GİBİ GERİ ALINIR... BAL GİBİ...
PEKİ BİZİM HAKKIMIZI KİM VERECEK 3 ÜNİVERSİTE MEZUNUYUM. ÖĞRETMENİM ATAMA BEKLİYORUM. ÖNLİSANS BİTİRDİK OLMADI KPSS DEN ÇALIŞ ÇALIŞ 80 Nİ GEÇEMİYOZ TABİ SORULARI ÇALARLARSA GEÇEMEZSİN BİRDE ÜSTE KURUMLARA 70 PUAN ALANLARI ATADI BU FETÖCÜLER. ŞİMDİ DE ÖĞRETMEN OLDUK YİNE ATANAMIYOZ HAKKIM HARAM OLSUN İKİ ELİM AHİRETTE YAKANIZDA GECE GÜNDÜZ DERS ÇALIŞTIM.
neye yarıyacak peki o kadar giden zaman geri gelecek mi?giden gittigi ile kalacak yarına kalır ama yanına kalmayacak bu dünyada hadi yırttınız ebedi alemde hesabı çetin olacak
atı alan üsküdarı geçti
Haklarimin hic birini helal etmiyorum bu devlete. basindan beri biliyordunuz basindan beri kendi adamlarinizdi. bunlarin hepsi ne sekilde atandi kazandi biliniyordu. simdide haberini yapiyorsunuz. benim yillarim gitti cebimdeki son kurusuma kadar harcadigim parami helal etmiyorum.
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