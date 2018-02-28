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Otoyolda heyelan: İstanbul istikameti kapandı

GÜNDEM HABERLERİ  | 28.02.2018 20:17 | Son Güncelleme

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, Bursa çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul istikametinde Gemlik'e kadar olan bölümü trafiğe kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, etkili olan yağış nedeniyle Gebze-Orhangazi-İstanbul Otoyolu'nun Bursa gişeleri ile Gemlik ilçesinin Kurtul mahallesi arasındaki toprak alanda heyelan meydana geldi.

Kayan toprağın İstanbul istikametindeki 3 şeritli yolun 2 şeridini kapatması nedeniyle otoyolun Bursa-Gemlik arasındaki bölümü trafiğe kapatıldı.

YARINA KADAR SÜRECEK

Bölgeye sevk edilen Karayolları Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmaların yarına kadar süreceği öğrenildi.
Gemlik'e kadar ulaşım, eski Bursa-Yalova karayolundan sağlanıyor.

Osmangazi Köprüsü'ne ulaşmak isteyenler, Gemlik gişelerinden tekrar otoyola dahil olarak yoluna devam edebilecek.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Otoyol istanbul Gebze heyelan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İyi de o otoyol daha yeni yapıldı,nasıl ilk kötü hava şartlarından etkilendi ki? Ne varsa Bursa-Yalova yolunda var bakın,ulaşım oradan sağlanıyormuş.:)
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