HABER

PKK sığınağında şaşırtan görüntü

GÜNDEM HABERLERİ  | 05.03.2018 20:42 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalındaki operasyonda terör örgütüne ait 3 sığınak ve 1 mağaranın imha edildiği, bu yerlerde bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Ovacık ilçesinde operasyon düzenlendi.

3 sığınak ve 1 mağaranın imha edildiği operasyonda bu yerlerde 2 EYP düzeneği, 12’li pil bloğu, tablet, 2 akü, 15 tüp başlığı, 3 soba, bir deniz botu, 2 bot küreği, bir hava pompası, bir kilogram çivi, 3 keser, bir testere, 2 kazma, 20 kilogram gübre, 10 çift Mekap ayakkabı, bir uyku tulumu, 5 litre benzin, 2 litre hidrojen çözeltisi, 30 metre kalın ip, 3 sırt çantası, 30 metre branda, 12 pil, bir gece görüş gözlüğü, 50 kilogramlık paketlerde un, patates, soğan, 20 diş macunu, 33 makarna ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

20180305_2_29057852_31356549_Web

Kent genelinde teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

AA

'Yavuz Sultan Selim'in kaftanını Amerika'ya götürmek istediler''Yavuz Sultan Selim'in kaftanını Amerika'ya götürmek istediler'
Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor
Ünlü modelin +18'lik fotoğrafları internete sızdıÜnlü modelin +18'lik fotoğrafları internete sızdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PKK sığınak operasyon Tunceli

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ŞU MEKAPLARA ÇİP YERLEŞTİRİN İHA YA GEREK KALMAZ...
Diğer Haberler
12 rütbeli askere FETÖ gözaltısı

12 rütbeli askere FETÖ gözaltısı

Salih Müslim için çember daralıyor: Peşini bırakmayacağız

Salih Müslim için çember daralıyor: Peşini bırakmayacağız

Deprem uzmanından Marmara için flaş sözler! Tarih verdi

Deprem uzmanından Marmara için flaş sözler! Tarih verdi

30 milyon dolarlık kripto token 90 dakikada tükendi!

30 milyon dolarlık kripto token 90 dakikada tükendi!

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.