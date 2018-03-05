PKK sığınağında şaşırtan görüntü

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Ovacık ilçesinde operasyon düzenlendi.

3 sığınak ve 1 mağaranın imha edildiği operasyonda bu yerlerde 2 EYP düzeneği, 12’li pil bloğu, tablet, 2 akü, 15 tüp başlığı, 3 soba, bir deniz botu, 2 bot küreği, bir hava pompası, bir kilogram çivi, 3 keser, bir testere, 2 kazma, 20 kilogram gübre, 10 çift Mekap ayakkabı, bir uyku tulumu, 5 litre benzin, 2 litre hidrojen çözeltisi, 30 metre kalın ip, 3 sırt çantası, 30 metre branda, 12 pil, bir gece görüş gözlüğü, 50 kilogramlık paketlerde un, patates, soğan, 20 diş macunu, 33 makarna ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Kent genelinde teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

AA