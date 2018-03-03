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Polis şaşkına döndü! Otomobilin hava yastığından altın çıktı...

GÜNDEM HABERLERİ  | 03.03.2018 18:09 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba ilçesinde İran uyruklu şahsın otomobilinin hava yastığının bulunduğu yerden 344 adet altın yüzük, 12 adet bileklik, 11 adet kolye, 11 çift küpe, olmak üzere toplam 4 kilo 424 gram kaçak olduğu değerlendirilen altın ele geçirildi.

Polis şaşkına döndü! Otomobilin hava yastığından altın çıktı...

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinden haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Bu çalışmalar kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında; Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi Erciş Yolu Bulvarı Toptancılar Sitesi içerisinde park halinde bulunan İran plakalı 37 sayılı araçta arama yapıldığı belirtilen açıklamada, “Yapılan aramada, aracın airbag (hava yastığı) kapağı sökülmek suretiyle zulalanmış, 344 adet altın yüzük, 12 adet bileklik, 11 adet kolye, 11 çift küpe, olmak üzere toplam 4 kilo 424 gram kaçak olduğu değerlendirilen altın ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen İran vatandaşı A.R. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.R. isimli şüpheli şahıs hakkında hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı adli makamlarca serbest kaldı. İlimiz merkezinde ve İlçelerimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir” denildi.

AA

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