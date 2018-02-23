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Polislerin çalışma saatleri değişti! Talimat geldi yeni çalışma saatleri belirlendi

GÜNDEM HABERLERİ  | 23.02.2018 21:26 | Son Güncelleme

Polislerin çalışma saatleri değişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Emniyet personelinin çalışma saatleri 12/24 olarak yeniden düzenlendi. Polislerin çalışma saatleriyle ilgili yapılan değişiklik 26 Şubat'tan itibaren geçerli olacak.

Polislerin çalışma saatleri değişti! Talimat geldi yeni çalışma saatleri belirlendi

Polislerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Yeni çalışma saatlerine ilişkin Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok imzalı talimat yazısı merkez ve taşra teşkilatlarına gönderildi.

Buna göre, olağanüstü durumlar, zorunlu ve istisnai haller dışında 12/12 sisteminde çalışan tüm personel, 26 Şubat'tan itibaren 12/24 sistemine göre çalıştırılacak.

Düzenleme, nöbet usulü ile çalışması gereken personelin, moral, motivasyon ve verimliliğinin artırılması amacını taşıyor.

Polisler, Fetullahçı Terör Örgütünün hain darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016'dan bu yana 12/12 sisteminde çalışıyordu. (AA)

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polis polislerin çalışma saatleri içişleri bakanı Süleyman Soylu

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
polisler 12/24 değil sayın bakanım 8/24 veya 12/ 48 olmalı çalışma şartları daha iyi hale gelmeli veya fazla çalışma saatleri üçretli olmalı sosyal imkanları geliştirilmeli sayın Bakanım
12/12 sistemine köleler bile isyan eder iyi çalışmışlar bu zamana kadar
2016 dan beri fazla çalıştırıyosunuzda para veriyonuz mu..para nerde..o yok her şey vatan için dimi..diğer memurları da böyle çalıştırında görim..bir öğretmene desene 12 12 çalış..yada bir maliyeciye ..polisin sırtından inin artık..sendikasıda yok vurun abalıya..sehitde oluyo..poliside devletin halkin polisi olmaktan cikarip akp nin polisi haline getirdiniz..butun yolsuzlukları denetleyecek ne polis kaldi nede sAVcı..isini yapani sürün ..yada atın..bir tane akp liye polis ne ceza yaza biliyo nede işlem..yazanıda fetö ilan edip gezdiriyonuz..ipin uçu kaçtı..ağam lütüf etmiş 12 24 çalışsın diye.
Bunlar sadece Türbinlere oynamaktır Hani HAYELLER 12/24 -- HAYATLAR 12/12 DEVAM
askerlere de benzer iyilikler çıksa ne iyi olur
yeni işe başlayan polis 4500 TL maaş alıyor ...Türkiye nin en iyi üniversitelerinden mezun mühendisler bile bu maaşla iş bulamıyor....Karı koca polis olsa 9 Bin lira maaş daha ne ...Herkes çalışıyor...Sanki zorla polis yapıyorlar....Dolu insan polis olmak için sıra bekliyor olunca da yok mesai çok yok para az...Oluncaya kadar herşey...Olduktan sonra birşey beğenmiyor insanlar...
12-24 sanki çok iyi bir sistem ne yattığını biliyorsun ne kalktığını 8-24 yada 12-36 olmalı milleti kandırmayın 12-24 ü iyi göstermeye çalışmayın lütfen
Personel ihtiyacı olduğu aşikardır. Tabi ki Türk Polisi cansiperane ve fedakarane bir şekilde 12/24 veya gerektiğinde daha yoğun şevkle azimle çalışır. Peki yıllardır talep ettiği ve eşitlik ilkesi gereği hakkı olan 3600 ek gösterge konusu hakkında acaba en ufak bir çalışma var mı?
evet 12/24 ama yinede inisiyatifi valilere bırakın nede olsa faha öncede polis 12/12 çalışmayacak denildi yeni yapılıyormuş gibi sunuluyo REKLAM KOKAN HAREKETLER BUNLAR
Milletin aklıyla dalga geçmeyin polis zaten nasıl çalışıyordu... Değişen hiçbir şey yok
Jandarma Genel Komutanlığı personeli neden bu şekilde calismiyor.ic işleri Bakanlığına bağlandık fakat hiçbir şey değişmedi.10 yıldır bu teskilattayim 12 24 hiç çalışmadım.ayda 10 nöbet tutuyorum.uzman jandarma olmaktan da Gurur duyuyorum. belki sesimizi duyar birileri
12 12 ye göre 12 24 çok iyi olmuş,
aslında değişen hiçbirşey olmamış zorunlu ve istisnai haller dışında demek ipin ucunu açık bırakmak demektir.il emniyet müdürü görülen lüzum ve gereklilik üzerine deyip personel yetersiz deyip aynen 12/12 çalıştırmaya devam eder.yaptırımı yok yani..tamamen boş bir karar.
ya şimdi şöyle yani demem o ki anlışılan ...... ne desem bilemedim.bir garip polisim.(polis ismi vallahi de yanlış koyulmuş)mesela; alyan,yıldız anahtar,maymuncuk,aparat,lazımlık,yardım seti,v.b belli tabirler için meslektaşlarımdan özür dilerim.galiba benim yorumlar daha hiç paylaşılmadı
mesai 2. emir bitti.. yorum yok
Hükümetin işi gücü boş işlerle ugraşmak daha böyle boş bir hükümet gelmedi ben ne bakanları bakan ne başbakanı nede cumhurbaşkanını devletin başı olarak görmüyorum kendileri ailelerini devletin milletin önünde tutuyorlar ülke batsa umurlarında degil..
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