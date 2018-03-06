HABER

POMEM duyurdu: 10 bin öğrenci alınacak! İşte aranan şartlar

GÜNDEM HABERLERİ  | 06.03.2018 04:01 | Son Güncelleme

POMEM, lisans mezunlarından 7 bin 200 erkek, 800 kadın ve önlisans mezunlarından ise bin 800 erkek ile 200 kadın olmak üzere toplamda 10 bin polis adayının alınacağını duyurdu.

POMEM duyurdu: 10 bin öğrenci alınacak! İşte aranan şartlar

Polis Akademisi Başkanlığı, 22. dönem POMEM polis alımı başvurusu hakkında ilan yayımladı.

10 BİN ÖĞRENCİ ALINACAK

Lisans mezunları arasından 7 bin 200 erkek, 800 kadın ve Ön Lisans mezunları arasından bin 800 erkek, 200 kadın alımı yapacak olan POMEM, toplam 10 bin öğrenci adayını kabul edecek. POMEM başvuru şartları hakkındaki detaylar ise ilerleyen günlerde yapılacak.

İşte, o açıklama:

"Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 22. Dönem için lisans mezunlarından 7.200 erkek, 800 kadın, önlisans mezunlarından 1.800 erkek ve 200 kadın olmak üzere toplam 10.000 öğrenci adayı alınacaktır.

İSTENEN BELGELER AÇIKLANACAK

Ön başvurular Polis Akademisi internet sitesinden yapılacak olup, ön başvuru tarihleri, adaylarda aranacak şartlar ve istenecek belgeler aynı sitede önümüzdeki günlerde açıklanacaktır."

Olay sözler: Kocam eve gelince benim dışarıda elinOlay sözler: Kocam eve gelince benim dışarıda elin
Bir hafta önce kameralara bu sözleri söylemişti!Bir hafta önce kameralara bu sözleri söylemişti!
Mert Fırat 'aşk yok' dedi, Gökçe takibi bıraktıMert Fırat 'aşk yok' dedi, Gökçe takibi bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
POMEM polis 22. dönem polis alımı duyuru

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralı

İzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralı

Yasak aşk cinneti! Esenyurt Belediyesi bu haberle sarsıldı

Yasak aşk cinneti! Esenyurt Belediyesi bu haberle sarsıldı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sezonu kapattı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sezonu kapattı

Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...

Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...

Temel Karamollaoğlu'ndan bomba AK Parti çıkışı!

Temel Karamollaoğlu'ndan bomba AK Parti çıkışı!

Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'

Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
her okul bir hapishane kapatır. duvarlar inşa edilip güvenlik güçleri artıyorsa o ülkede çağdaş olmaktan uzaklaşıyor demektir.ama eğitim den düşünceden korkuyorlar normal daha çok yavere ihtiyaçları var bilime tıpa eğitime yazara sanatçıya akademisyene ihtiyacı memleketin :)
Diğer Haberler
12 rütbeli askere FETÖ gözaltısı

12 rütbeli askere FETÖ gözaltısı

PKK sığınağında şaşırtan görüntü

PKK sığınağında şaşırtan görüntü

Salih Müslim için çember daralıyor: Peşini bırakmayacağız

Salih Müslim için çember daralıyor: Peşini bırakmayacağız

Deprem uzmanından Marmara için flaş sözler! Tarih verdi

Deprem uzmanından Marmara için flaş sözler! Tarih verdi

30 milyon dolarlık kripto token 90 dakikada tükendi!

30 milyon dolarlık kripto token 90 dakikada tükendi!

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.