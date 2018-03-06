POMEM duyurdu: 10 bin öğrenci alınacak! İşte aranan şartlar

Polis Akademisi Başkanlığı, 22. dönem POMEM polis alımı başvurusu hakkında ilan yayımladı.
10 BİN ÖĞRENCİ ALINACAK
Lisans mezunları arasından 7 bin 200 erkek, 800 kadın ve Ön Lisans mezunları arasından bin 800 erkek, 200 kadın alımı yapacak olan POMEM, toplam 10 bin öğrenci adayını kabul edecek. POMEM başvuru şartları hakkındaki detaylar ise ilerleyen günlerde yapılacak.
İşte, o açıklama:
"Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 22. Dönem için lisans mezunlarından 7.200 erkek, 800 kadın, önlisans mezunlarından 1.800 erkek ve 200 kadın olmak üzere toplam 10.000 öğrenci adayı alınacaktır.
İSTENEN BELGELER AÇIKLANACAK
Ön başvurular Polis Akademisi internet sitesinden yapılacak olup, ön başvuru tarihleri, adaylarda aranacak şartlar ve istenecek belgeler aynı sitede önümüzdeki günlerde açıklanacaktır."
Temel Karamollaoğlu'ndan bomba AK Parti çıkışı!
Yasak aşk cinneti! Esenyurt Belediyesi bu haberle sarsıldı
İstanbul hava durumu raporunda hafta sonu sürprizi! İşte Meteoroloji son hava durumu tahminleri
Kadir Mısıroğlu'nun restoranı şaibeli çıktı!
Uçurumdan gelen esrarengiz ses sonu oluyordu
Trump'tan Ortadoğu'yu karıştıracak açıklama: Gidebilirim
İngiltere'de komaya giren kişi casus çıktı
AK Parti'den flaş Abdullah Gül yorumu: CHP söylentileri...
Youtube yeni özelliğini duyurdu
Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...
18 yaşındaki kızı kaçırıp seks kölesi yapmışlar!
ÖSYM'den flaş ALES açıklaması
WhatsApp'tan kullanıcılarına müjde! Yeni işlevini test ediyor
Okuyucu Yorumları 1 yorum