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Putin'den Doğu Guta açıklaması: Erdoğan'ın aracılığıyla tahliye ediliyorlar

GÜNDEM HABERLERİ  | 28.02.2018 18:22 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Guta'da sivillerin tahliyesinde aracı rol üstleniyor" açıklamasında bulundu

Putin'den Doğu Guta açıklaması: Erdoğan'ın aracılığıyla tahliye ediliyorlar

Suriye'de 7 yıldır devam eden iç savaşta yardıma muhtaç olanlar için başlatılan ateşkes hakkında Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamalarda bulundu. Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, sivillerin epey büyük bir bölümü Doğu Guta'dan tahliye edildi" ifadesini kullandı.

Dün yaptığı açıklamada, Doğu Guta'da 09.00-14.00 saatleri arasında atesşkes ilan edilmesini istemiş, ancak Esad rejimi saldırılarına devam etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
putin doğu guta erdoğan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
herşeyin içine balıklama dalmasak dahamı iyi olur diyorum bazen iyilikten maraz doğuyor genelde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Guta'da sivillerin tahliyesinde aracı rol üstleniyor" açıklamasında bulundu demiş bu kadar sıkı iletişim halındeysenız muhtemelen sıze daha onceden de demıstır pyd burolarını kapatsanız ve pkkyı teror orgutu lıstesıne alsanız putinnnnnnnnnnnn
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