Raco bölgesinde sıcak çatışma! Yaralı askerler var

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Raco beldesi güvenlik güçleri tarafından PKK/PYD-YPG’li teröristlerden alındı. Gün boyu sınır birliklerine konuşlanmış tanklar ve Fırtına Obüsleri karadan, F-16 savaş uçakları ve Atak helikopterleri de havadan terör hedeflerini bombardımana tuttu.
Raco bölgesine bağlı Şeyh Hadid köyü ve Baflon Dağı’nda da güvenlik güçleri ve teröristler arasında çatışma çıktı. Teröristler tarafından daha önceden yere döşenen el yapımı bombaların patlaması neticesinde çıtan çatışmada Türk askeri ve ÖSO mensuplarından yaralananlar oldu. Askeri araç ve ambulanslarla alınan yaralı askerler bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine getirildi. Çıkan çatışmada çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
İHA
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