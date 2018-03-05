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Salih Müslim için çember daralıyor: Peşini bırakmayacağız

GÜNDEM HABERLERİ  | 05.03.2018 18:23 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bu çabalarımız Çekya ya da Almanya ile sınırlı değildir. Salih Müslüm nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız” dedi.

Salih Müslim için çember daralıyor: Peşini bırakmayacağız

AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına cevap veren Bakan Çavuşoğlu, ABD ile normalleşme mekanizmalarının kurulması kararının ardından yapılacak ilk toplantının 8-9 Mart’ta Washington’da olacağını belirterek, “Değişik bakanlıklardan oluşan heyet oraya gidecek. Arkadaşlarımız ön hazırlık toplantısını yapacak. 19 Mart’ta bu sefer Washington’a gideceğim ve iki dışişleri bakanının eş başkanlığında ön görüşmelerde gündeme gelen konuları detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Biliyorsunuz Membiç öncelikli, yine terörle mücadele konusu var, YPG’ye verilen silahların geri alınması gibi önemli hassas konular var. Hepsini tek tek değerlendireceğiz, hangi konuda hangi adımlar atılacak, ne zaman atılacak, artık somut takvime de bağlamak istiyoruz. Oyalama dönemi bitmiştir. Oyalamalarla bizim kaybedecek vaktimiz yok. Bir de ortada güven bunalımı var. Somut adımlar olmadan bu güven tekrar tesis edilmez. Bunların hepsini değerlendireceğiz” diye konuştu.

“ÇABALARIMIZ ÇEKYA YA DA ALMANYA İLE SINIRLI DEĞİLDİR”

Salih Müslüm ile ilgili girişimlerinin olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Yarın Sigmar Gabriel ile Almanya’da 14.30 gibi buluşacağız, görüşmelerimizde de gündeme getireceğiz. Bu çabalarımız Çekya ya da Almanya ile sınırlı değildir. Salih Müslüm nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız. Türkiye’de mahkeme kararları var. Türkiye’deki terör saldırılarının sorumlusu olarak tutuklama kararı var. Bu konuda Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, ilgili birimlerimiz Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nereye giderse gitsin peşindeyiz. O ülkelerden de iade talebinde bulunacağız. Tüm aldığımız kararları, bilgileri aktararak, resmi olarak her ülkeden isteyeceğiz. Artık ona da rahat yok” şeklinde konuştu.

Salih Müslim’in nerede olduğunun sorulması üzerine Çavuşoğlu, “En son Almanya’da görüldü biliyorsunuz. Bir gün önce orada olacağının bilgisini aldık. Şuanda nerede olduğu konusunda bir bilgim yok. Çekya’da AB dışına çıkamaz kararı vardı. AB içinde herhangi bir ülkeye rahatça gidebiliyor. Şimdi Bakanlar Kurulu toplantısındaydık, arkadaşlarımızdan son bilgiyi de alırız. Yarın görüşmeden önce bu bilgi bizde olur ki, ona göre muhataplarımızla konuyu değerlendiririz” ifadelerini kullandı.

İHA

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Salih Muslim Almanya Mevlüt Çavuşoğlu

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
SEN KİMSİN YA SEN KİMSİN.DİKTATÖRLÜKLE İDARE EDİLEN,ZULMÜN KOL GEZDİĞİ BİR ÜLKENİN DIŞİŞLERİ BAKANISIN.
O zaman zulmün kol gezmediği diktatörün olmadığı bir ülkeye git seni burda zorla tutanmı var
Seni burda zorla tutanmı var diktatörün olmadığı bir ülkeye git
@danat aynen doğu papanın çocukları adalet hak hukuk bırakmadılar ama IYI olacak insAllah
Ey almanya deniz yücel çıkamazmış o makamda oldukça ajanmış teroristmis dediği aklıma geldi eyyy onbaşı PYD lideri salih müslim saraylarda ağırlanirken neredeydin???
abi bizim düşmana ihtiyaçımız yok hakkat biz bize yetiyoz .. hükümete muhalefet olacam diye artık pkk sempatizanlığına başladınız ..
FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA HAÇLILAR ittifak olup TÜRK milletine ihanet edenler KAHROLSUN. keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntılarına Türk milliyetçiliğini ayaklar altınaltina alan feto pkk pyd barzani ile ortak olup ıhanet eden PAPA çocukları kahrolsun... Ne Mutlu Türküm Diyene !... Not:kırmızı veren PAPA çocuklarını göreceksiniz!!!
tut ki yakalayıp verdiler NE SORACAKSINIZ EL OĞLU APTAL MI BİZ SİZİNLE OTURUP KONUŞMADIK MI DERSE NE CEVAP VERECEKSİNİZ
FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA HAÇLILAR ittifak olup TÜRK milletine ihanet edenler KAHROLSUN. keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntılarına Türk milliyetçiliğini ayaklar altınaltina alan feto pkk pyd barzani ile ortak olup ıhanet eden PAPA çocukları kahrolsun... Ne Mutlu Türküm Diyene !... Not:kırmızı veren PAPA çocuklarını göreceksiniz!!!
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