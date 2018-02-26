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Sanatçılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

GÜNDEM HABERLERİ  | 26.02.2018 16:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanatçıları kabul etti. Sanatçılar Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Sanatçılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Cengiz Kurtoğlu, Hasan Kaçan, Cemal Hünal, Kadir Çöpdemir, Sibel Can, Serdar Gökhan, Burak Hakkı, Demet Tuncer, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ve Osman Soykut'un Beylerbeyi Sarayı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabulünde sanatçılar, özellikle Zeytin Dalı Harekatı ve terörle mücadelede görev alan güvenlik güçlerimize verdikleri desteği ifade ettiler.

Sanatçılar ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladılar. Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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erdoğan doğum günü sanatçı

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
Doğum Günü kutlamak kafir işi değil miydi. Hayırdır. AKP'nin günah işleme özgürlüğü mü devreye girdi yine.
@suleaskim laf senin ki başka bir şey değil
adam Doğum Gününü kutlasın,askerlemiz suriyede savaşıyor.sefer görev emrinden bahsediyor.bu adamın yatacak yeri yok.
Yapılacak başkanlık seçiminde Kılıçtaroğlu başkan seçilse, bunlar onun doğumgününü kutlamaya gitmezlerse namerdim:))))))...
Ne kadar yalaka var ülkede yaaa
63 akil denen pkk Aklamaya çalışanlar orda DİYARBAKIRDA megri megri halay çekip düet yapan ibiş orda şivan perver barzani eksik kalmış al sana butun kriptolar orda serdar gökhan hariç alayı pkk sevici
Allah hayırlı ve uzun ömür versin Cumhurbaşkanımıza.Şu içimizdeki Cumhurbaşkanımıza karşı çıkan ve sevmeyen arkadaşlar artık geniş düşünün biraz mantıklı olun bu adamı hep dış güçler ve içerdeki dış güçlerin maşaları karaladı veı iftira attı.Milletimize faydalı olanlar geçmişten bu yana her zaman iftiraya uğramış ve indirilmek istenmiştir.O yüzden artık bu adama kin tutan insanlar devletimiz ve milletimiz için Cumhurbaşkanımızı destekleyin.
kendilerini sanatçı yerine koyan birilerinin yaması maşası süzme hippi ateist kepaze o .çları iyi bakın gerçek SANATÇI GÖRÜN helal olsun şu resimdekilerin hepsine
iyi ki doğdun reis
ADNAN HOCA GÖRÜNTÜSÜ GİBİ ÇOK GÜZEL.
Sanatçı mı? :)))))))))
şimdi siz bu sanatcılarımıza yandaş dersiniz.Söyleyin çokta fifi onlar bizim için gerçek sanatcı
doğum günün kutlu olsun (nice yıllara)
bir insanda utanma ar olmali sehitlergerci tayip sehitlerimize keleee diyordu inss tayip sende tadarsin evlat acisinii
bu resme iyi bakın.erdoğanın yerli ve milli tablosu.senden önceki cumhurbaşkanlarının hiç birinin böyle bir kaygısıda yokdu derdi de.
Bu sanatçılar günde kaç sayfa kitap okuyor acaba merak ettim kafama takıldı
doğum günün kutlu olsun REİS... iyiki varsın...
Padişahım sen çok yaşa ! İsraf haramdır !
aman efendım aman kımler gelmışşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş
yalaka santçı bozuntuları :D
AKP İLE RESİM ÇEKDİREN KİMLER VARSA ONLARIN YALAKALARI MENFAATÇİLERİ ÇIKARCILARI İLERDE GELECEK PARTİ HÜKÜMETİNE BİR BİR GÖSTERMEK GEREK NERDEN NEREYE KİMERİN DÜDÜĞÜNÜ ÇALMAYA GELMİŞ ÖĞRENMELERİ GEREK BUNLARA ASLA YÜZ VERMEMELERİ GEREK OLDUĞUNU HATIRLATMA AÇISINDAN DİYORUM 2019 DA KURTULMAK DİLEĞİYLE SEÇİMLERE KADAR SABREDİCEĞİZ OYLAR İNŞALLAH İYİ PARTİ OLMALI
doğdugun güne lanet olsun başkan
padişahım doğum günün kutlu olsun, çok yaşa padişahım, o koltuktaki görüntüsü bana padişahları anımsattı.
bu karelere girenlerin ne hikmetse başlarına gelmedik kalmıyor. ama uslanmıyorlar. ne diyelim siz bilirsiniz.
bütün yalakalar orda
YALAKA TOPLULUGU..
Bütün gıllar tolandık toplandık toplandık.Yala yala bayıldık bayıldık bayıldık...
ne güzel bir tablo
caiz değil
Kadir Çöpdemir ne işin var bu tayfanın içinde? Yakıştıramadım.
sermayenin sanatçıların düzeni bozulmasın....kenardan verin gazı garibanlar ölse de farketmez ...yeterki gemiler yüzsün zenginlerin rahatı bozulmasın.....+ beni silah altına alırsanız benim o silahı kime doğrultacağım belli olmaz sakın denemeyin bile.
nuri alço da olsa iyiydi
Bizim sanatçılarımız çok duyarlı insanlar. Aynı duyarlılığı Bülent Ersoy, Hülya Avşar, Nihat doğandan da bekliyoruz.
tiplere bak her biri ülkeyi temsil ediyor..
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