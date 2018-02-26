Sanatçılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Cengiz Kurtoğlu, Hasan Kaçan, Cemal Hünal, Kadir Çöpdemir, Sibel Can, Serdar Gökhan, Burak Hakkı, Demet Tuncer, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ve Osman Soykut'un Beylerbeyi Sarayı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabulünde sanatçılar, özellikle Zeytin Dalı Harekatı ve terörle mücadelede görev alan güvenlik güçlerimize verdikleri desteği ifade ettiler.

Sanatçılar ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladılar. Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.