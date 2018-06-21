HABER

Sedat Peker'in beraatine karar verildi!

GÜNDEM HABERLERİ  | 21.06.2018 17:06 | Son Güncelleme

Üsküdar'da 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde yaptığı konuşmada, "Suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Sedat Peker'in beraatine karar verildi.

Sedat Peker'in beraatine karar verildi!

Peker savunmasında, iddianameye konu sözlerinin arkasında olduğunu belirterek, "Vatan hainlerini ikaz etmek istedim. Zaten konuşmamın ardından da herhangi bir şiddet olayı olmadı. Anlamadığım husus bütün vatanseverler böyle düşünüp söylerken neden bir tek bana dava açıldı" dedi. stanbul Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Sedat Peker ile avukatı Ersan Barkın katıldı.

Kimlik tespiti yapılan Sedat Peker, aylık gelirinin 40 bin TL civarında olduğunu söyledi. Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Sedat Peker, iddianameye konu konuşmayı FETÖ/PDY terör örgütünün darbe girişiminin yıldönümünde yaptığını belirterek, "Şehitlikte kalabalık ile birlikte şehit ve gazileri andık, dualar ettik" dedi.

Konuşmayı yaptığı dönem FETÖ yargılamasının yapıldığı Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava sırasında adliyeye getirilen bir zanlının HERO tişörtü giydiğini hatırlatan Peker, savunmasını şöyle sürdürdü:

"VATAN HAİNLERİNİ İKAZ ETMEK İSTEDİM"

"Yine aynı dönem CHP isimli parti lideri İstanbul'a adalet yürüyüşü yapıyordu. FETÖ terör örgütü üye ve yandaşları bu yürüyüşü de istismar ederek kendi sempatizanlarına ve militanlarına hala güçlü oldukları hissiyatını vermeye çalışıyorlardı. Bu kapsamda yandaşlarının bulunduğu cezaevlerini basarak, onları kurtaracaklarını söyleyerek kamuoyunda algı oluşturup propaganda yapıyorlardı. Buna ilişkin sosyal medya paylaşımları herkesçe malumdur. Ben de bu teröristlerin yıkmaya çalıştıkları devlet geleneğine şükretmeleri gerektiğini, zira yıkmak istedikleri o devletin onları da koruduğunu, ola ki devleti ortadan kaldırırlarsa vatan evlatlarının onlara bile nefes alamayacaklarını vurguladım. Yıkmaya çalıştıkları devlet olmaz ise vatan evlatlarının onlara da gerekli cezayı vererek hayatlarını sona erdireceklerini vurguladım ki; darbe yapmaya kalkışmasınlar. Benim bu söylediğimi tüm Türk halkı, Tük milleti ve son dönemde İçişleri Bakanı ile MHP isimli siyasi parti lideri de söylemektedir. Kamuoyunca bu durumlar da bilinmektedir. Sanırım sayın savcıya amaç ve niyetimizi açıkça anlatamadım. Bu yüzden hakkımızda dava açıldı. Söylediğim sözlerin arkasındayım. Vatan hainlerini ikaz etmek istedim. Zaten konuşmamın ardından da herhangi bir şiddet olayı olmadı. Anlamadığım husus bütün vatanseverler böyle düşünüp söylerken neden bir tek bana dava açıldı."

"SÖZLERİ KİŞİSEL HUSUMET NEDENİYLE SÖYLEMEDİM"

FETÖ terör örgütünün en büyük mağdurlarından biri olduğunu, 10 senesinin cezaevinde geçtiğini söyleyen Peker, "Akıncılar üssünde ele geçirilen 26 kişilik ölüm listesindeki tek sivil benim. Bunun davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmektedir ve o dosyada mağdur sıfatım vardır. Yine de bu sözleri kişisel husumet nedeniyle söylemedim. Bu sözleri güçlü oldukları yönündeki algı yönetimini tepki olarak söyledim" dedi.

PEKER

Müvekkilinin vatanseverliği nedeni ile iddianameye konu konuşmayı yaptığını söyleyen Avukat Ersan Barkın, "Müvekkilim vatansever kesimi terörist kesime karşı uyarmıştır. Bu nedenle suç oluşmaz" diyerek müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, üzerine atılı eylemin suç oluşturmayacağını gerekçe göstererek Sedat Peker'in beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sedat Peker'in 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Üsküdar'da düzenlenen şehitleri anma programında yaptığı konuşmada, "Suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçunu işlediği belirtiliyor.

Peker'in söz konusu konuşmada, "Cezaevleri de bir gün basılacak. Ancak onların hayal ettiği gibi değil. Dışarıda yakaladıklarımızın hepsini ağaçlara, bayrak direklerine astıktan sonra cezaevlerine de gireceğiz. Onları cezaevlerinde de asacağız. Boyunlarından asacağız bayrak direklerine" dediği iddia edilerek, "Suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

DHA


PARTNERSeksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...Seksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...
Tünelde ölüm selfiesi! Şok görüntülerTünelde ölüm selfiesi! Şok görüntüler
Polisten 'patileri kesilen köpekle' provokasyon uyarısıPolisten 'patileri kesilen köpekle' provokasyon uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sedat peker sadat peker 15 Temmuz darbe davası Mahkemeden Sedat Peker kararı Sedat Peker'in beraatine karar verildi

En Çok Okunan Haberler

Büyük Birlik Partili (BBP) Hakkı Öznur'dan Cumhur İttifakı'nda kriz yaratacak çıkış: Erdoğan’a oy vermeyeceğiz

Büyük Birlik Partili (BBP) Hakkı Öznur'dan Cumhur İttifakı'nda kriz yaratacak çıkış: Erdoğan’a oy vermeyeceğiz

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

İlginizi Çekebilir

Teröristlerin Whatsapp oyunu!

Teröristlerin Whatsapp oyunu!

Okuyucu Yorumları 31 yorum
devlet arkasında. yargı ise sessiz kalıyor.
@hym_hym_1985 devlet deme..hükümet de..devletler bakidir hükümetler geçici..tıpkı mevcut hükümet!!!! gibi.
yuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...hakim ilerde yargılanacak
o hakim şu anda nasıldır...ne hissediyordur bilmek isterdim.
@remziyattara hiçbişey hissetmiyordur aksine rahatlamıştır.üzerimden bir bela defoldu diye..kimbilir ne baskı yapmışlardır o hakime.
Buda burada dursun hesabı ....
bu suratsız yumuşak suçsuz sa içerde ne işi var. içerde ise adlet bakanı hukuk kimin gözetiminde. ne iş ler dönüyor derin devlet mi (mafyamı)
aloooo vatansever askere ne zaman gidecen yaşın 50 olacak nerdeyse ? bişey yapmazlar korkma her vatan evladı gibi sende yap askerliğini be yavrucuğum...
Bahçeli çıkar dedi Çıkarıldı Adam bildiğin it kopuk mafya be Çıkarın hepsini çıkarın
kanunlar yandaşları korur..
AGLANACAK HALİMİZE GÜLELİM HÜKÜMET BU ARKADAŞ HÜKÜMETİ BAŞKA YERDEN ARAMAYIN
seçimden önce hızlıca beraat edilmiş, seçimden sonra yargıya baskı yapılamayacağını biliyorlar.
şaşırdık mı tabiki hayır
ÖYLE YA DEMEKKİ NET AYLIK GELİRİ 40.000,00 TL MIŞ. O ZAMAN BU YILDA 480.000,00 TL KAR BEYAN ETMESİ GEREKİYOR.ACABA BU KADAR KAR BEYAN EDİYORMU.MALİYE BİR SORGULASIN BAKALIM .KENDİ AĞZI İLE DİYOR NET 40.000,00 TL .MALİYEEEEEEEEEEEEEEEEEE
HAK HUKUK ADALET.
MAFYA ARTIKLARINA KALDI İSE BU MİLLET VE DEVLET VAY VAY. AMMA AZ KALDI FERHAT VUR KAZMAYI DAĞLARA MİLLET SON SÖZÜ TA SÖYLEYECEK ENTRİKACI-SAHTEKAR VE MASAL İLE MAFYA ASALAĞINA.
kalsın benim davam mahşere kalsın
botokslu reis????????
bir tane anket yapılsa insanlara sorulsa adaletimizin yargımızın tarafsız bagımsız oldugunu , savcılara hakimlere güveniyomusunuz diye yüzde 90 hayır çıkar eminim. yargı tamamen iktidar partisinin esiri olmuştur
Muharrem İnce geldiğinde kadrolar bir değişsin adamı öttürecekler. Meydan boş milleti tehdit ediyor botokslu...Askere gitmiş mi acaba ???Ondan sonra vatan millet sakarya ...hadi ordan hadi ordan çakma ülkücüler sizi.
Yanındayız reis dava adamı sedat reis oluk oluk kanlarını akıtcaz bu solcu tayfasının
çünkü bir tek sözünün eri senin olduğunu biliyorlar yapacağınıda biliyorlar o yüzden korkuyorlar
AÇIK AÇIK TEHTİT. bUNU İLKOKUL ÇOCUĞU ANLAR. AMA HUKUK OKUMUŞ HAKİM OLMUŞ ANLAYAMAMIŞSA BURADA YA ART NİYET VAR YADA HAKİMİN AKLI BİRİLERİNCE TUTULUYOR DEMEK. DIŞARIDA YAKALADIKLARINI AĞACA VEYA BAYRAK DİREĞİNE ASMAKTAN NE ANLAŞILIYOR. Ağaç direğe ne asılır ya elbise ya bayrak. Ama elbise bayrak dışarıda yakalanmaz burada açık açık mafya kayrılıyor. hakim hukuku bilerek hiçe saymış.
AKP DEN OLAN 1 TEK KİŞİNİN ALEYHİNE KARAR VERECEK HAKİM VAR MI???
Bu adam kimi asacakmış bayrak direklerine ?
BU KADAR ADALETSİZLİĞİN OLDUĞU ÜLKEYE ALLAH ELBET HER MUSİBET BELAYI VERİYOR, PEYGAMBERİMİZ NE DEMİŞ NASIL YAŞARSANIZ ÖYLE YÖNETİLİRSİNİZ
Beklediğim karar olduğu için, h,ç şaşırmadım. yasalar muhliflere uygulanır.
SORSANIZA ŞU VATANSEVERE ASKERLİĞİNİ NEREDE HANGİ STATÜDE VE KAÇ AY YAPMIŞ ELİNDE "ÇÜRÜK" BELGESİ ŞEY PARDON TERHİS BELGESİ VAR MI BİR SORUN BAKİM.
kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü sırasında hükümet işid'lileri suriye'den kurtarıyordu,sedat peker ve çetesi bunlara öncülük ediyordu.sadece mafya değil tayyip'in fedaisidir sedat peker seçim sonrası yaşanacak zorbalıkların elebaşı olacak!
Sen İlk Önce Askere Git
adalet!!!
Diğer Haberler
İstanbul Valiliği'nden 24 Haziran seçimleri uyarısı!

İstanbul Valiliği'nden 24 Haziran seçimleri uyarısı!

Tünelde ölüm selfiesi! Şok görüntüler

Tünelde ölüm selfiesi! Şok görüntüler

Polisten 'patileri kesilen köpekle' provokasyon uyarısı

Polisten 'patileri kesilen köpekle' provokasyon uyarısı

WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? WhatsApp'a girilmiyor

WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? WhatsApp'a girilmiyor

1 milyarlık 'pos' vurgunu! Eş zamanlı operasyon başladı, çok sayıda gözaltı var

1 milyarlık 'pos' vurgunu! Eş zamanlı operasyon başladı, çok sayıda gözaltı var

Haftanın Cuma mesajları ve Kadir gecesi mesajları! Kadir gecesi ne zaman?

Haftanın Cuma mesajları ve Kadir gecesi mesajları! Kadir gecesi ne zaman?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.