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Son dakika Adapazarı’nda rehine krizi!

GÜNDEM HABERLERİ  | 23.02.2018 19:42 | Son Güncelleme

Adapazarı’nda, 'Kahrolsun Amerikan emperyalizmi' diye bağırarak bir pasajın ikinci katında bulunan yabancı dil kursuna giren tabancalı saldırgan, içerideki çalışanları rehin aldı. Havaya 5-6 el ateş eden saldırgan, özel harekatçıların da desteğiyle polis tarafından yakalandı, rehineler kurtarıldı. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, gözaltına alınan şüphelinin sabıkasının bulunduğunu, psikolojik sorunları olup olmadığının araştırıldığını söyledi.

Adapazarı Çark Caddesi’ndeki bir pasaja "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi" diye bağırarak giren bir kişi, pasajın ikinci katında bulunan yabancı dil kursuna girdi. Üzerindeki tabancayı çıkararak dil kursu çalışanlarını rehin alan saldırgan, slogan atmaya devam etti. İhbarla olay yerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip ve 112 Acil ekibi geldi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler de bölgeye sevk edildi.

Polis ekipleri dil kursunun kapısını kırarak içeri girdiği sırada, saldırgan havaya 5-6 el ateş etti. Polis ekipleri saldırganı, üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi, rehineler kurtarıldı.

Gözaltına alınan saldırganın uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi. Adı henüz öğrenilemeyen saldırgan emniyete götürüldü.

İl EMNİYET MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, olayla ilgili açıklama yaptı. Kaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Herhangi bir yaralımız yok. Şahıs, Afrin operasyonları dolayısıyla hassaslaşmış. Amerika karşıtı bir tavır sergilemiş. Burası aslında İngilizce kursu. Çalışan 7-8 kişiyi rehin almış, bulundurma ruhsatlı 7 milimetre çapında tabancasıyla. Arkadaşlarımız anında, yeterli ve yerinde bir müdahaleyle şahsı etkisiz hale getirdiler. Sadece dersanenin camı kırık. 5-6 el ateş etmiş. Yaralamadan dolayı sabıkalı. 50’li yaşlarında, fırıncı. Şahsın psikolojik bir tedavi görüp görmediğini araştıracağız. Başka kişilerle irtibatlı olup olmadığını araştıracağız."

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Anahtar Kelimeler:
Adapazarı rehine operasyon

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
KOHROLSUN AMERİKA DEYİP KENDİ TÜRK VATANDAŞLARINA ZARAR VEREN KOYUN SÜRÜSÜNÜN BİR ÜYESİ.
allah akıl versin dil kursu veren iş yerini basıp rehin alıyısun insanları hangi kafayla yaşıyosun
OLUR MU OLUR... TASVİP ETMİYORUM.. ANCAK.. HAKLI YANLARI VAR.. .. AMERİKA.. İÇİMİZE SİNMİŞ ŞEYTAN.. GENÇLERİN ÇOĞU DUYARSIZ.. .SAVAŞ VARMI YOK MU? Bİ HABERLER.. BAZILARI.. . ONLARDA.. HAKLI.. AMERİKA YILLARCA.. HEMİDE 100 YILDIR. TÜRKİYEDE AT OYNATMASINA MÜSADE EDİLMİŞ.. İNGİLİZCE.. 1. DİL OLMUŞ.. BÖYLE...POLİTİKALARDA... UÇAK YAPMIŞSIN. OTOMOBİL YAPMIŞŞIN YOK. ETMİŞ SATILMIŞLAR.. SENDE HAKLISIN .. HEMŞERİM..
nası bi dünya bulundurma ruhsatlı silahı var ve sabıkalı hay adaletyinize sizin nasıl oluyo bu yahu
Allah akıl fikir ve biraz da beyin versin.
ağabi bizim memlekette var bir sıkıntı ...
Bundan sonra sıkça karşılaşacağımız fevri olay.Fetöye sahip çıkan teröristlere Mehmetçiğimizi vurdun diye silah veren bu ikiyüzlü kalleşlere artık ülkemizde yer yok... Muhtemelen münbiçten çıkmayacaklar işte Ozaman Amerika'n düşmanlığı toplumsal gösterilere ve eylemlere dönüşecek..
evet bizde diyoruz kahrolsun abd.yasasın turkiye
kesin solcu değil , muhtemelen biatçı , çünki solcu olsa bu açıklama yapılmaz , direk bir sol örgütle ilişkilendirirlerdi....
millet kafayı yemiş geri zekalı sürüsü
bu yasa dışı silah barındırma olayına ciddi yaptırımlar getirilmesi lazım ki cahiller azmasın ..
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