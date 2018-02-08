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Son dakika Ankara'da patlama sesi! Nedeni belli oldu

GÜNDEM HABERLERİ | 08.02.2018 16:41 | Son Güncelleme

Ankara'da patlama sesi duyuldu. Son dakika haberine göre paniğe neden olan patlamayla ilgili emniyete yansıyan bir durum olmadığı öğrenildi. Sesin, yol çalışması sırasında yapılan kontrollü patlama nedeniyle geldiği öğrenildi.

Son dakika Ankara'da patlama sesi! Nedeni belli oldu

Ankara'da Alacaatlı Mahallesi'nde yol yapım çalışması sırasında kontrollü patlama gerçekleştirildi. Patlama sesi kentte pek çok noktadan duyulunca endişeye neden oldu. Sosyal medyada da Ankara'daki pek çok kullanıcı, patlama sesi duyulduğunu hesaplarından paylaştı.

İHA: PATLAMA SESİ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

İHA'nın haberine göre, Ankara'da çeşitli semtlerden duyulan patlama sesi polisi alarma geçirdi. Polisin yaptığı çalışmada sesin Dodurga'da yol yapım çalışmaları sırasında dinamitle yapılan kontrollü patlamadan kaynaklandığı belirlendi.

ANKARA VALİSİ TOPACA'DAN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Ercan Topaca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Alacaatlı Mevkiinde devam eden yol çalışmasında,dinamitle çalışma yapılmaktadır. Patlama sözkonusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
vali bey sıkıntı yapmasın bu millet alıştı patlamalara şehitlere Türk olmayı kendine yediremiyenlerin kendini müslümandan sanan kişilerin sayesinde robota bile kızabiliyorlar tam bi komedi değilde nedir bu
bende duydum yine korktuk çok şükür hükümetimiz güvenlik onlemlerini çok sıkı aldi huzur ve refah içinde yaşıyoruz desem de inanmayin kizilaydan her geçişte kelimeyi şahadet getirerek geçiyoruz
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