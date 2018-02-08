Son dakika Ankara'da patlama sesi! Nedeni belli oldu

Ankara'da Alacaatlı Mahallesi'nde yol yapım çalışması sırasında kontrollü patlama gerçekleştirildi. Patlama sesi kentte pek çok noktadan duyulunca endişeye neden oldu. Sosyal medyada da Ankara'daki pek çok kullanıcı, patlama sesi duyulduğunu hesaplarından paylaştı.

İHA: PATLAMA SESİ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ



İHA'nın haberine göre, Ankara'da çeşitli semtlerden duyulan patlama sesi polisi alarma geçirdi. Polisin yaptığı çalışmada sesin Dodurga'da yol yapım çalışmaları sırasında dinamitle yapılan kontrollü patlamadan kaynaklandığı belirlendi.

ANKARA VALİSİ TOPACA'DAN AÇIKLAMA



Ankara Valisi Ercan Topaca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Alacaatlı Mevkiinde devam eden yol çalışmasında,dinamitle çalışma yapılmaktadır. Patlama sözkonusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı