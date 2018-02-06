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Son dakika Beştepe'de güvenlik toplantısı!

GÜNDEM HABERLERİ | 06.02.2018 22:40 | Son Güncelleme

Ankara'dan gelen son dakika haberine göre Beştepe'de güvenlik toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen zirvede Zeytin Dalı Harekatı ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Son dakika Beştepe'de güvenlik toplantısı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bu akşam gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı’nda Suriye’deki son gelişmeler çerçevesinde terörle mücadele konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda ulusal güvenlik için de tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele üzerinde duruldu. Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve ilgili bürokratların katıldıkları kaydedildi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
anayasa yıkılmış.anayasa mahkemesi kararları tuvalet kağıdı olmuş.paralar sıfırlanmış.emekli öğretmenin 2 milyon doları olmuş.zarrab akp li yöneticilere çuvalla rüşvet vermiş.bu rüşveti soruşturacak onurlu türk yargısı bulunamamış.17 aralıkta hırsızlar polisleri hapsetmiş.basın susturulmuş.gazeteciler hapsedilmiş.dikta basını kurularak beyin yıkama yayınlarına başlamış.milletin malı gasp edilmiş.devletin güvencesindeki bankaya para yatıran,sendikasına üye olan,okuluna çocuğunu gönderen terörist yapılmış.200 bin kişi adaletsiz ve hukuksuz işten atılarak çoluk çocuk aç bırakılmış.khk fermanmış.
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