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Son dakika! Kuzey Irak'a hava harekatında 3 terörist öldürüldü

GÜNDEM HABERLERİ  | 05.06.2018 10:08 | Son Güncelleme

TSK'dan yapılan açıklamada, Kuzey Irak'ın Zap bölgesindeki hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Son dakika! Kuzey Irak'a hava harekatında 3 terörist öldürüldü

TSK, Kuzey Irak'a yönelik hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesine yönelik olarak 04 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Zap kuzey ırak TSK

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