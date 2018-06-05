Son dakika! Kuzey Irak'a hava harekatında 3 terörist öldürüldü

TSK, Kuzey Irak'a yönelik hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesine yönelik olarak 04 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
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