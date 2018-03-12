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Son paylaşımı yürek yaktı! 'Melek oldun gittin'

GÜNDEM HABERLERİ  | 12.03.2018 17:29 | Son Güncelleme

İran’da düşen özel uçakta kabin memuru olarak görev yapan Eda Uslu’nun sosyal medya hesabındaki son paylaşımı dikkat çekti.

Uslu o paylaşımında 'melek tablosu'ndaki kadının yerine fotomontajla kendi yüzünü koymuştu. Eda Uslu’nun vefat haberini alan arkadaşları yorumlarında ''Melek oldun gittin" ifadelerini kullandılar.

EDA-USLU-PAYLASIM

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Eda Uslu sosyal medya İRAN

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